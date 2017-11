„Věříme, že nedojde k nestandardním domluvám mezi Andrejem Babišem a prezidentem republiky, že by tady vládla nepřiměřeně dlouhou dobu vláda bez důvěry. To by bylo na hranici ústavnosti,” prohlásil po schůzce s předsedou TOP 09 Miroslavem Kalouskem Okamura.

Kalousek se snažil šéfovi SPD vysvětlit svůj nápad, že by se neměl vůbec zvolit předseda dolní komory. V tom případě by se totiž nemohla ustavit Sněmovna a Sobotkova vláda by nemohla podat demisi. Okamura s tím však ani po schůzce nesouhlasí.

SPD menšinovou vládu nepodpoří



„Pan Kalousek nás informoval o svých obavách, že by tady mohla až rok vládnout vláda bez důvěry. Je však potřeba umožnit pokus o získání důvěry. My očekáváme, že v případě, že menšinová vláda Andreje Babiše nezíská důvěru v Poslanecké sněmovně, tak že prezident republiky bude neprodleně jednat a určí druhý pokus,” řekl Okamura.

Zároveň zopakoval, že SPD Babišovu menšinovou vládu nepodpoří, a to ani tím, že by Okamurovi poslanci odešli ze sálu, čímž by snížili potřebné kvorum. „Nepodpoříme vládu, která neplní náš program,” konstatoval Okamura.

Odpovědný prezident by AB řekl:"Jmenuji Vás,až mi představíte většinu v PS."Když prezident odpovědný není,měla by to říct sněmovna. — Miroslav Kalousek (@kalousekm) 2. listopadu 2017

Kalousek před schůzkou zdůraznil, že mezi TOP 09 a SPD neexistuje moc programových průniků. „Jdu vysvětlit smysl svého názoru. Prezident republiky měl říct vítězi voleb, jmenuji vás, až mi představíte většinu v Poslanecké sněmovně. Když prezident odpovědný není, měla by to říct Sněmovna,“ uvedl před jednáním Kalousek.

Ve čtvrtek odpoledne se ještě schází Kalousek a představitelé sociální demokracie. Místopředseda ČSSD Lubomír Zaorálek při příchodu na jednání uvedl, že strany budou řešit rozložení Sněmovny a běžnou agendu.