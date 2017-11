Zatímco Beka Babiš oslovil s nabídkou na pozici ministra školství [celá zpráva], Medek se měl stát ministrem kultury.

Rektor však má malé dítě a nechce se stěhovat do Prahy. „Nehodlám také zastavit svou uměleckou a pedagogickou činnost, opustit svoje studenty,” uvedl Medek, kterému je 61 let a patří k předním českým skladatelům, publicistům i organizátorům hudebního života.

V čele Janáčkovy akademie múzických umění v Brně je Medek druhé volební období.

Ivo Medek (na archivním snímku)

FOTO: Profimedia.cz

Co se ministerstva školství týká, podle zdrojů Práva už odmítla nabídku vést resort také generální ředitelka Národního památkového ústavu Naděžda Goryczková.

Jako vlastník několika firem bych byl okamžitě ve střetu zájmu, navíc jsem extrémně vytížen jak v rámci podnikatelského, tak akademického prostředí. Karel Havlíček, šéf AMSP

Babiš nepochodil ani u šéfa AMSP Havlíčka, který odmítl nabídku stát se ministrem průmyslu a obchodu.

„Nabídky si velmi vážím, je to velkorysé, nemohu ji ale přijmout. Nikoliv proto, že bych nechtěl pomoci, ale proto, že mi to nedovolují moje aktivity. Jako vlastník několika firem bych byl okamžitě ve střetu zájmu, navíc jsem extrémně vytížen jak v rámci podnikatelského, tak akademického prostředí,” sdělil.

Z kuloárových informací plyne, že záda Babišovi ukázal třeba i někdejší náčelník generálního štábu, dnes poradce na volné noze generál Jiří Šedivý, jemuž Babiš nabídl obranu. Babiš s ním alespoň konzultuje možného ministra obrany místo Martina Stropnického.

Budoucí premiér potvrdil, že Stropnický už dosavadní post zastávat nebude, o jeho dalším angažmá se jedná. „S panem Stropnickým se bavíme, není to ještě úplně jasné,“ prohlásil v úterý Babiš. Nevyloučil, že Stropnický jako bývalý diplomat by mohl zakotvit na ministerstvu zahraničí.

Zdroje blízké vedení ANO tvrdí, že by se raději „uklidil” někam do zahraničí, a to kvůli ne zrovna ideálním vztahům s Babišem.

Martin Stropnický, Andrej Babiš, Jaroslav Faltýnek (archivní foto)

FOTO: Milan Malíček, Právo

Babiše jednáním o sestavení vlády v úterý pověřil prezident Miloš Zeman. Ve středu šéf ANO uvedl, že má víceméně jasno o obsazení sedmi až osmi křesel v kabinetu a stále hledá odborníky mimo jiné na ministerstva průmyslu, kultury a školství. [celá zpráva]