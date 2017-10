Rozhodnutí o vítězi bude již na nové vládě. Podrobnosti o došlých nabídkách úřad nezveřejnil.

České ministerstvo obrany chce zakázku zadat na základě mezivládní dohody, podle dřívějších odhadů by měla být cena kontraktu mezi deseti a 15 miliardami korun.

Americká vláda by podle dřívějších vyjádření měla nabídnout vrtulníky UH-1Y od americké firmy Bell, italský kabinet stroje AgustaWestland AW139M od firmy Leonardo.

Bell UH-1Y

FOTO: Bell

UH-1Y známé jako Yankee jsou dvoumotorové stroje, které americká armáda používá od roku 2008, má jich zhruba stovku. DSCA v tiskové zprávě uvádí, že USA by chtěly do Česka v rámci tendru spolu s helikoptérami dodat jeden náhradní motor, a navigační systémy EGI společnosti Honeywell včetně jednoho náhradního. Stroje by měly být vybaveny kulomety M240. Součástí americké nabídky je i další vybavení včetně různých senzorů.

Od italsko-britského koncernu by si Česká republika mohla pořídit stroje AW139M, což je vojenská verze dvoumotorového vrtulníku. Využívá je italské letectvo k záchranným a pátracím misím. Firma v tiskovém prohlášení minulý týden uvedla, že nabízené stroje „beze zbytku” vyhovují českým požadavkům a proti americké konkurenci „přinášejí komplexnější vybavení pro plnění požadovaných úkolů”. Společnost uvedla, že její nabídka zahrnuje mimo jiné komplexní odmrazovací systém a požadovanou výzbroj se systémem efektivního navádění letadel. Podle firmy je její nabídka „za významně výhodnější cenu”.