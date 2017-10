15:50 - Babiš uvedl, že by jeho vláda akceptovala i návrhy zákonů z dílny opozice.

15:48 - Až bude ustaveno vedení Sněmovny a Bohuslav Sobotka podá demisi, jmenuje prý Zeman Babiše premiérem. Pokud Sněmovna nevysloví vládě důvěru, jmenuje je Zeman opět.

Prezident Miloš Zeman (vlevo) pověřil předsedu ANO Andreje Babiše jednáním o sestavení vlády.

15:40 - Babiše mrzí, že ostatní strany odmítl koaliční spolupráci s hnutím ANO. Pokusí se proto sestavit menšinovou vládu. Poslance bude chtít přesvědčit programem.

Co nejdříve chce Babiš ustavit novou Sněmovnu.

15:37 - Prezident Miloš Zeman pověřil Andreje Babiše jednáním o sestavení vlády.

„Andreji, ať se ti daří,” popřál prezident Babišovi.

14:51 - Piráti nepodpoří menšinovou vládu, kterou chce sestavit předseda vítězného hnutí ANO Andrej Babiš. Novinářům to před jednáním se zástupci ANO řekl předseda Pirátů Ivan Bartoš.

Předseda Pirátů Ivan Bartoš

Babiš se jednání s Piráty neúčastní, má ve stejnou dobu schůzku s prezidentem Milošem Zemanem v Lánech. [celá zpráva]

13:38 - Středočeská hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO) oznámila, že se vzdává poslaneckého mandátu a zůstane pouze ve vedení kraje. Uvedla to Česká televize. [celá zpráva]

Jaroslava Jermanová (ANO)

13:30 - Předseda občanských demokratů Petr Fiala také řekl, že je v úterý odpoledne čeká schůzka s TOP 09, na které budou probírat výzvu Miroslava Kalouska o neustavení Poslanecké sněmovny, čímž chce bojovat proti menšinové vládě Andreje Babiše bez důvěry Sněmovny [celá zpráva]

ODS i přesto zopakovala, že trvá na předsedovi Sněmovny, kam nominovala předsedu Petra Fialu. O tom, jaké je stanovisko prezidenta, bude ODS se Zemanem společně jednat ve středu.

„Budu od něj rád slyšet, jaká je jeho představa a nakolik se jeho myšlenky posunuly od situace před několika lety, kdy požadoval podporu pro vládu většinu 101 poslanců dokonce úředně ověřenou. Pokud se jeho myšlenky posunuly tím směrem, že stačí jednobarevná vláda, menšinová a ještě ani nemusí mít většinu, ale já počkám, co nám řekne,” doplnil Fiala.

13:20 - ODS představila své kandidáty na předsedy výboru. Jako předsedu školského výboru navrhuje Václava Klause ml., do čela bezpečnostního nebo obranného výboru nominovali Janu Černochovou, do volebního výboru Miroslavu Němcovou a do ústavněprávního výboru dlouholetého poslance Marka Bendu.

Záznam: Briefing ODS po jednání poslaneckého klubu

13:03 - Předsedou poslaneckého klubu TOP 09 ve Sněmovně bude končící šéf strany Kalousek. Bude tam mít ve Sněmovně přednostní právo k vystoupení na plénu. Místopředsedy poslanci zvolili Markétu Pekarovou Adamovou a Františka Váchu.

12:10 - Andrej Babiš dopolední jednání s ODS, KDU-ČSL ani výzvu Miroslava Kalouska zatím nekomentoval. Novinářům svůj postoj sdělí až po jednání s prezidentem Milošem Zemanem v Lánech. Tisková konference se očekává kolem půl čtvrté odpoledne.

Jan Bartošek (vlevo) s Pavlem Bělobrádkem (oba KDU-ČSL)

11: 50 - Podle předsedy lidovců Pavla Bělobrádka je to ale jen dočasné řešení. „Je to takový balónek od pana Kalouska. Takovéto žonglování je sice možné, ale pokud bude vůle ANO, SPD a Pirátů ustanovit Sněmovnu, tak se tomu zabránit nedá,“ komentoval Kalouskovu výzvu na neustavení Sněmovny Bělobrádek.

Menšinová vláda bez důvěry Poslanecké sněmovny je ale podle Bělobrádka problém. „Ale pokud s tím nic neuděláme, tak je to jedna z možných variant. Sněmovnu nelze blokovat do nekonečna,” doplnil Bělobrádek s tím, že v rukou to má prezident Miloš Zeman.

Záznam: Briefing po jednání ANO s KDU-ČSL

11:42 - Kalousek vyzval strany, které řekly, že nepodpoří menšinovou vládu Andreje Babiše, aby společně s TOP 09 podpořily neustavení Poslanecké sněmovny.

„Máme všichni jedinou možnost jak takové vládě zabránit. Nevolit ani (Radka) Vondráčka z hnutí ANO, ani (Petra) Fialu z ODS a neustavit schůzi Poslanecké sněmovny, dokud Andrej Babiš nevrátí pověření Miloši Zemanovi,“ řekl na tiskové konferenci Kalousek.

Záznam: Briefing Miroslava Kalouska

11:35 - Šéf TOP 09 Miroslav Kalousek chce, aby nedošlo k ustavení nové Sněmovny. Chce tak zabránit tomu, aby mohla být sestavena jednobarevná menšinová vláda hnutí ANO. [celá zpráva]

11:22 - Fiala se také vyjádřil nad návrhy předsedy hnutí ANO Andreje Babiše o tom, že by do vlády mohl přizvat i některé odborníky z ODS, jmenovitě Václava Klause ml. nebo Janu Černochovou.

„Já to vnímám jako žert nebo nepovedený vtip ze strany Andreje Babiše a vůbec to nestojí za žádný komentář. Je to nesmysl, jen se nad tím usmějme,“ řekl Fiala.

Video

Petr Fiala po jednání ODS s ANO; zdroj: Novinky.cz

11: 20 - Předseda ODS Petr Fiala na krátkém brífinku po jednání s hnutím ANO řekl, že obě strany trvají na svých představách o předsedovi Poslanecké sněmovny. Hnutí ANO prosazuje Radka Vondráčka, zatímco ODS svého předsedu Petra Fialu.

11:16 - ODS a hnutí ANO na jednání řešily obsazení výborů a vedení Sněmovny. ODS by podle Fialy chtěla vést tři až čtyři výbory, jaké přesně budou, prozradí až krátce po 13. hodině.

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš

10:04 - „Žádné zásadní kotrmelce nečekejte,” uvedla před jednáním Udženija k pozici ODS.

10:03 - Předsedu občanských demokratů Petra Fialu doprovázela místopředsedkyně Alexandra Udženija a šéf poslanců Zbyněk Stanjura.

10:00 - První jednání vede ANO s ODS.

Jednání, která probíhala minulý týden, nedala odpověď na otázky, jak bude vypadat budoucí kabinet a o jakou podporu se bude ve Sněmovně při hlasování o vyslovení důvěry opírat.

ANO nabídlo jednání o koaliční spolupráci občanským demokratům, kteří však takovouto variantu odmítli. Negativně se ke spolupráci s vítězným hnutím stavějí rovněž Piráti, lidovci, sociální demokraté, TOP 09 a hnutí STAN. Neopětované vládní ambice naopak neskrývá SPD Tomia Okamury.

ANO proto začalo uvažovat o sestavení menšinového kabinetu s odborníky. [celá zpráva] Komunisté nevyloučili, že by mohli menšinovou vládu tolerovat. [celá zpráva]

Zájem pokračovat projevili všichni stávající ministři za ANO, kromě šéfa státní kasy Ivana Pilného, který své rozhodnutí odejít avizoval již dříve.