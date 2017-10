„To by bylo absurdní, totálně bych se takovým krokem zkompromitoval. Navíc bych tím uznal, že mám nějaký problém, což není pravda. Žádný problém nemám, celá kauza je vylhaná,“ prohlásil v neděli Babiš v televizi Prima.

Lídr ANO v každém případě má podporu od prezidenta jistou. Zeman ve čtvrtek v televizi Barrandov řekl, že Babiše pověří sestavením kabinetu i podruhé, pokud jeho první vláda nezíská důvěru. [celá zpráva]

Prezident odmítl, že by druhý pokus dal šéfovi ODS Petru Fialovi, přestože ODS skončila druhá. „Petr Fiala má 11 procent hlasů, ale Andrej Babiš má za sebou 30 procent hlasů. Nejsem blázen a umím počítat. V politice to není časté, ale měl by se v ní respektovat vítěz,“ řekl prezident.

A když mi řekne, že se dohodl s Tomiem Okamurou, že má většinu, tak to budu respektovat. Prezident tu není od toho, aby mustroval politické strany. prezident Miloš Zeman

Zeman také předpokládá, že Babiš nakonec sestaví vládu s podporou SPD Tomia Okamury. „Budu respektovat, co mně Andrej Babiš nabídne. A když mi řekne, že se dohodl s Tomiem Okamurou, že má většinu, tak to budu respektovat. Prezident tu není od toho, aby mustroval politické strany,“ uvedl. Okamura však odmítá byť jen nepřímou podporu Babišovi.

Podle Zemana je také možné, že dojde i na třetí pokus, kdy určuje premiéra předseda Sněmovny. Když nevyjde ani tento pokus, prezident by měl rozpustit Sněmovnu a vyhlásit předčasné volby.

V takovém případě Zeman počítá, že by Babiš drtivě vyhrál. „Ze Sněmovny by pak pravděpodobně vypadly STAN a topka, protože se do Sněmovny dostaly s odřenýma ušima. Kdyby sabotovaly vznik funkční vlády a vytvořily předčasné volby, tak by jim to voliči spočítali,” dodal.