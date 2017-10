20:08 - Po české státní hymně přivítal shromážděné v sále hradní kancléř Vratislav Mynář.

20:05 - Za tónů fanfáry z opery Libuše Bedřicha Smetany vchází do Vladislavského sálu prezident Miloš Zeman s manželkou Ivanou.

20:02 - U příležitosti letošních oslav státního svátku vzniku samostatné Československé republiky má být dekorováno víc lidí než obvykle. Odpovídá tomu i vyšší počet židlí ve Vladislavském sále.

20:00 - Do Vladislavského sálu jsou přinášeny historické zástavy za tónů husistkého chorálu Kdož sú boží bojovníci.

19:59 - Mezi pozvanými jsou také zpěvačka Helena Vondráčková, operní pěvkyně Eva Urbanová či režisér Zdeněk Troška

19:50 - Ve Vladislavském sále se začínají shromažďovat pozvaní hosté.

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš s manželkou Monikou

Areál Pražského hradu se kvůli oslavám státního svátku návštěvníkům uzavřel v 17:00.

Letošní předávání vyznamenání je opět poznamenáno neúčastí některých politiků či akademiků, kteří se tak distancují od Zemanovy politiky a názorů. Nedorazí třeba lidovečtí ministři Marian Jurečka a Daniel Herman nebo europoslanci Jiří Pospíšil (TOP 09) a Pavel Svoboda (KDU-ČSL). [celá zpráva]

Ocenenění již dopředu odmítl převzít syn Věry Špinarové, Adam Pavlík. Zdůvodnil to tím, že matka by vyznamenání od Miloše Zemana nechtěla.

Kontroverze doprovázely ceremonii i v loňském roce, kdy Zeman zamýšlel udělit státní vyznamení pamětníkovi holokaustu Jiřímu Bradymu, nakonec to ale neučinil, a to údajně proto, že se Bradyho příbuzný, ministr kultury Herman setkal s dalajlamou. Brady holokaust na rozdíl od zbytku své rodiny přežil a po odchodu do Kanady o jeho hrůzách vyprávěl na školách. Za osvětovou činnost dostal kanadská, britská i německá ocenění.

V předchozích letech se také řešilo, zda Zeman vedle skutečně významných osobností neodměňuje státním vyznamenáním také lidi, kteří jsou mu osobně blízcí.