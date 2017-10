16:36 - Začalo jednání ANO a Pirátů. Hnutí Andreje Babiše chce slyšet například postoj Pirátů k případným změnám jednacího řádu.

O témže tématu již Piráti jednali s ODS a shodli se, že lze postupovat i jinak.

12:46 - Předsedové ODS a Pirátů Petr Fiala a Ivan Bartoš pozvání do Lán za prezidentem Milošem Zemanem komentovali po jednání, oba předpokládají, že s hlavou státu budou mluvit o povolební situaci. Bartoš chce se Zemanem mluvit i o zahraniční politice.

11:54 - ODS a Piráti jednali asi hodinu a půl. Lídr občanských demokratů Petr Fiala se jim snažil vysvětlit, proč si jeho strana nárokuje post předsedy Sněmovny.

Zástupci Pirátů - zleva Dana Balcarová, Ivan Bartoš a Mikuláš Peksa po jednání s ODS.

FOTO: Jan Handrejch, Právo

S šéfem Pirátů Ivanem Bartošem se prý shodli na tom, že změny jednacího řádu dolní parlamentní komory nejsou na místě.

„Určitě řada věcí se dá řešit na úrovni gentlemanské dohody,” myslí Bartoš. K úpravám jednacího řádu je podle něho třeba zaujmout citlivý přístup. „Došli jsme ke shodě, že obě strany si myslí, že změny jednacího řádu nejsou na místě,” řekl po jednání Fiala.

Zleva Alexandra Udženija, Petr Fiala a Zbyněk Stanjura.

FOTO: Jan Handrejch, Právo

10:44 - Hnutí SPD navrhne na místopředsedu Sněmovny svého lídra Tomia Okamuru. Okamura podle svého vyjádření v ČT nabídku přijal.

Na post šéfa komory podpoří SPD Radka Vondráčka (ANO).

10:34 - Piráti chtějí post místopředsedy Sněmovny a mají také představu o svém zastoupení ve výborech.

Šéf strany Ivan Bartoš hovořil o bezpečnostním výboru a těch, které se zabývají například vysokými školami, digitalizací státní správy či energetikou. „S počtem poslanců, kdy jsme třetí nejsilnější strana, bychom mohli cílit i třeba na tři předsedy (výborů),“ poznamenal.

Předseda sněmovny za ANO=všechny 3 pokusy v rukou Zemana a Babiše. 3x Babiš premiérem a pak předčasné volby? https://t.co/IFEnBubCro— Jiří Dienstbier (@jiridienstbier) 25. října 2017

10:21 - Mluvčí Hradu Jiří Ovčáček zveřejnil harmonogram setkání prezidenta Miloše Zemana s představiteli jednotlivých stran.

Jak Hrad avizoval, v úterý 31. října se Zeman setká se zástupci ANO. Schůzky skončí 16. listopadu jednáním s představiteli hnutí STAN.

"Jízdní řád" setkání pana prezidenta s představiteli parlamentních stran na zámku v Lánech: 31.10.2017 14:00 setkání s...Zveřejnil(a) Jiří Ovčáček dne 25. říjen 2017

10:06 - ANO bude podle Bartoše na odpolední schůzce s Piráty zastupovat někdo jiný než Babiš. Šéf Pirátů si to vysvětluje nedostatky v jejich SMS komunikaci.

10:05 - Nominace Radka Vondráčka (ANO) a Petra Fialy (ODS) na předsedu Sněmovny ještě musí projednat klub Pirátů, Bartoš však zároveň zmínil, že adept ANO už má zkušenosti z vedení komory.

Zástupci Pirátů. Na snímku zleva Mikuláš Peksa, Dana Balcarová a Ivan Bartoš míří na jednání s ODS.

FOTO: Jan Handrejch, Právo

9:47 - Předsedou poslaneckého klubu SPD bude podle šéfa hnutí Tomia Okamury Radim Fiala.

Podle Okamury bude hnutí ve čtvrtek znovu jednat s ANO. Okamura to uvedl v České televizi.

9:00 - Lídr Pirátů Ivan Bartoš v České televizi potvrdil, že se Piráti ve středu setkají se zástupci hnutí ANO.

ODS i hnutí ANO se dostaly do sporu o obsazení křesla šéfa Sněmovny. Zatímco ANO oznámilo, že bude chtít tento ústavní post obsadit stávajícím místopředsedou dolní komory Radkem Vondráčkem, občanští demokraté si ho nárokují jako nejsilnější opoziční strana pro svého šéfa Petra Fialu.

ANO čeká ještě jednání s Českou pirátskou stranou. Piráti se však rovněž ke spolupráci s ANO, respektive jeho šéfem Andrejem Babišem a prvním místopředsedou Jaroslavem Faltýnkem staví kvůli jejich angažmá v kauze Čapí hnízdo odmítavě.

Lidé mohou od středy zpochybnit průběh a výsledky voleb. Stížnosti by Nejvyššímu správnímu soudu měli poslat do pátku 3. listopadu. Zatím se neobjevily informace o tom, že by například některá z neúspěšných stran chtěla letošní volby poslanců napadnout.

Na soud se budou moci obrátit jednotlivci i volební strany. Mohli by navrhnout zrušení platnosti volby třeba jen jednoho poslance, pokud byl podle nich výsledek hlasování ovlivněn porušením volebního zákona.