Dosud se totiž strana chovala spíš jako spolek aktivistů. Bojovali za větší transparentnost při uzavírání veřejných zakázek, ukazovali na chyby, kterých se podle nich dopustily resorty – například i ministerstvo financí, když zavádělo EET.

Předseda strany Ivan Bartoš, který Piráty vede s malou přestávkou takřka od založení v roce 2009, sám dříve označil kolegy za „pytel blech“. To už teď prý podle jeho slov neplatí. „Jsme liberální a demokratická strana, takže je jasné, že lidé mají různé názory, ale program a stanoviska jsou konsenzuální. Navenek působíme svými silami konzistentně,“ řekl Právu.

Rozdělení mandátů po volbách

FOTO: David Ryneš, Novinky

V posledních letech proslavilo Piráty asi nejvíce jejich působení na pražském magistrátu, kde má partaj čtyři opoziční zastupitele. Upozorňování na chyby vedení Prahy vyneslo nahoru lídra sněmovních voleb Jakuba Michálka. Tohoto pražského zastupitele zvolil nově ustavený poslanecký klub svým předsedou.

Pro veřejnost velká neznámá



Většina ostatních členů klubu je ale pro veřejnost velkou neznámou. Nejmladšímu pirátskému poslanci Františku Kopřivovi je 21 let, nejstarší Daně Balcarové je 57 let. Věkový průměr v klubu činí 27 let. V týmu, který vyjednává s dalšími partajemi ve Sněmovně, je Bartoš, Michálek, Lenka Kozlová, Balcarová, Lukáš Bartoň, Mikuláš Ferjenčík a Mikuláš Peksa. Pirátům se podařilo dostat do Sněmovny celé své vedení – vedle Bartoše, Michálka a Peksy také Martina Šmída a Vojtěcha Pikala.

I ve Sněmovně chtějí Piráti prosazovat maximální transparentnost, kterou dokazují i existencí Registru lobbistických kontaktů, kam vedení vypisuje, s kým se sešlo a proč. Otevřeností se Piráti ohánějí také jako nejdůležitější podmínkou pro spolupráci s ostatními stranami. Zejména chtějí novelu zákona o svobodném přístupu k informacím a zákon o registru smluv, aby byly zveřejňovány smlouvy energetického giganta ČEZ.

Důraz ale kladou i na tzv. e-government a revizi elektronické evidence tržeb. Strana se bije také za co největší ochranu soukromí občana. Jeho práva by chtěli posílit, i co se týče užívání a držení drog. Piráti by chtěli legalizovat a zdanit marihuanu. Usilují o transparentnější legislativní proces a snížení pětiprocentního prahu pro vstup do Sněmovny.

Mariánské Lázně a Praha baštami

Ze všech krajů získali Piráti nejvíc v Praze, a to 17,59 procenta, skončili druzí za ANO. K výsledku jim pomohla tříletá opoziční práce čtyř pirátských zastupitelů. Ti dostávali ze stranické pokladnice plat, aby se nemuseli rozptylovat občanským zaměstnáním. Tři z nich – Michálek, Ferjenčík a Ondřej Profant – nyní usednou v poslaneckých lavicích a v roli pražských zastupitelů je vystřídají náhradníci.

Piráti upozorňovali na problémy v Praze – od stavebního řízení a vysokého nájemného až po fakt, že pro sdílené služby, jako je Airbnb nebo Uber, chybí regulační úprava.

V pražském zastupitelstvu sedí Piráti od podzimu 2014, ale největší vítězství zaznamenali v Mariánských Lázních, kde vyhráli s 21 procenty, a o deset procent tak porazili druhé ANO. Ve sněmovních volbách jim ale babišovci ve městě porážku oplatili. Starostou je Petr Třešňák, který také uspěl ve volbách do Sněmovny. Teprve se však rozhodne, zda a jak se pokusí obě funkce skloubit.

Do konce mandátu ve vedení Mariánských Lázní mu chybí jen rok, odchod starosty by podle něj mohl chod města poškodit. Rok 2014 byl vůbec pro Piráty poměrně úspěšný, se ziskem 4,78 procenta málem uspěli ve volbách do Evropského parlamentu. V roce 2016 získali tři zastupitele v Karlovarském kraji, v Jihomoravském a v Královéhradeckém kraji mají po jednom mandátu.

V Senátu mají čtyři zákonodárce



V Senátu zastupují Piráty čtyři zákonodárci, kteří kandidovali s podporou Pirátů – Libor Michálek, Václav Láska, Ladislav Kos a Renata Chmelová.

Piráti vznikli v dubnu 2009 poté, co programátor Jiří Kadeřávek zveřejnil na internetu výzvu k založení České pirátské strany. Prvním předsedou byl zvolen Kamil Horký, ke konci října 2009 ho však vystřídal Bartoš.

Vystřídán byl za své funkční období jen jednou, a to v období od srpna 2014 do dubna 2016, Lukášem Černohorským z Moravskoslezského kraje. Ten se nyní stal také novým poslancem.