Jaká teď bude role hnutí STAN?

Dopředu jsme deklarovali, že s nedemokratickými stranami, a to je ANO, okamurovci a komunisté, do toho nepůjdeme. My slovo držíme a nebudeme se z toho snažit vybruslit. Vzhledem k tomu, že oni mají dost velkou většinu, je zřejmé, že jdeme do opozice. Za poslední čtyři roky vím, že z opozice jde udělat kus práce. Tak jako jsme dokázali z opozice prosadit registr smluv, rušení papírových fotek na řidičáky, omezení potvrzení o zdravotní způsobilosti, rozpočtové určení daní a další věci.

Je tady obrovský prostor v digitalizaci, aby se zjednodušil lidem život. Všichni slibovali spoustu věcí i ve školství, tak věříme, že na tom budou trvat, a budeme maximálně podporovat investice do vzdělávání a školství. Určitě budeme muset ve Sněmovně hlídat oblast EU a NATO, aby se s tím nějak nepohnulo.

Nehrozí třeba za rok nové volby?

To určitě ne. Babiš dostal takovou sílu, jakou v jiných volbách podle mého názoru už nedostane. Moc dobře věděl, že už jdou dolů a musí mobilizovat každého voliče. Zároveň ho dohání jeho minulost přes Čapí hnízdo a soudy na Slovensku. Pokud se na Hradě udrží Miloš Zeman, tak může Andrej Babiš vládnout v demisi, k hlasováním si bude získávat ad hoc podporu, zároveň bude mít pod sebou všechny státní firmy, státní zastupitelství, tajné služby, BIS. Tomu těžko odolá.

Za rok budou komunální volby…

Aktuálně máme asi 1100 starostů a místostarostů, máme lidi ve třinácti krajích, třetí nejsilnější senátorský klub, máme europoslance a teď i samostatné poslance. Řekl bych, že senátní příští rok budou ještě důležitější. Pokud by se opakovala modrá vlna ANO a pak by bylo možné začít sahat do ústavy, bylo by to hodně nebezpečné. Budeme se snažit přinášet chytrá řešení, aby lidé byli aktivní a měli chuť podnikat, oproti těm silovým, která byla vlastní poslední vládě, oproti tomu zaklekávání. To je i programově důvod, proč do toho nemůžeme jít s ANO. Výsledek voleb je ale ­samozřejmě demokratický. Volby byly svobodné, férové a to je věc, která se musí respektovat.

TOP 09 mluví o nutnosti sjednotit pravici, souhlasíte?

Myslím si, že určitě budeme spolupracovat, v jaké formě, jak do široka, to je věc příštích týdnů. Vzhledem k tomu, jaké jsou počty, měli bychom se o některá témata dělit. To by mohl být základ spolupráce, ale nebudu přehnaně optimistický.