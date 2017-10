14:57 - Vláda už nebude schvalovat zákony, projedná jen neodkladné věci, řekl po pondělním jednání premiér Bohuslav Sobotka. Svou demisi kabinet schválí na mimořádném jednání den po ustavující schůzi Sněmovny.

14:54 - Předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek je připraven dát svou funkci k dispozici.

„Budeme určitě hovořit u situaci jak zítra na předsednictvu, tak v pátek na celostátní konferenci. Já jsem připraven vydat počty a platí moje deklarace, že jsem připraven dát svoji funkci k dispozici,“ řekl na dotaz Novinek.

Lidovci jsou podle něj připraveni zaujmout místo v opozici. „Myslím, že ta zodpovědnost je teď na těch stranách, které dostaly podstatně větší mandát než my a je na nich, aby ony vytvořily nějakou smysluplnou koalici,“ doplnil. KDU-ČSL je podle něj o případné spolupráci připravena jednat s ODS, TOP 09 i hnutí STAN, se kterým původně chtěla jít do voleb v koalici.

14:52 - Andrej Babiš dorazil do Lán na jednání za prezidentem Milošem Zemanem

14:48 - Z prohry soc. dem. a zisku pouhých 7,27 procenta viní dosavadní ministr vnitra a místopředseda ČSSD Milan Chovanec špatnou prezentaci vlády a nejednotu, která dlouhodobě v ČSSD panuje. Píše to v dopise členům strany, který má Právo k dispozici. [celá zpráva]

14:39 - Kvůli dotaci na Čapí hnízdo obvinila policie 11 lidí. Stíhání Andreje Babiše a Jaroslava Faltýnka (ANO) přeruší poté, co výsledky voleb vyhlásí Státní volební komise ve Sbírce zákonů.

14:29 - Státní zástupce Radim Kadlček považuje za vysoce pravděpodobné, že bude žádat o zbavení imunity hejtmana Libereckého kraje Martina Půtu (STAN). Půta se díky preferenčním hlasům stal poslancem za Liberecký kraj, stíhán je kvůli korupci. Policie už ukončila vyšetřování, případ je ve fázi přípravy obžaloby.

Půta, kterého vynesly do Sněmovny z posledního místa na kandidátce preferenční hlasy, ale už v sobotu naznačil, že do poslanecké lavice zřejmě neusedne. Chce se dále věnovat práci hejtmana.

14:25 - Poslanci hnutí STAN se chtějí ve Sněmovně zaměřit na oblasti školství a digitalizaci.

14:03 - Vedení Svobodných se kvůli neúspěchu strany ve sněmovních volbách rozhodlo rezignovat. Předseda Mach už v listopadu o křeslo šéfa usilovat nebude.

Předseda Svobodných Petr Mach

FOTO: Petr Hloušek, Právo

13:56 - Náměstek pražské primátorky a nově zvolený poslanec ČSSD Petr Dolínek nebude do ustavující schůze nově zvolené Sněmovny odcházet z funkce ve vedení hlavního města. „Do té doby nebudu opouštět rozdělanou práci,” řekl.

O dalších krocích se chce rozhodnout až po první schůzi dolní komory. Dolínek se dostal do Sněmovny jako jediný sociální demokrat v Praze. Strana v hlavním městě získala jen 5,57 procenta hlasů.

13:49 - Piráti v pondělí zahájí povolební vyjednávání. Nejdříve se členové vyjednávacího týmu, v jehož čele jsou předseda Ivan Bartoš a předseda poslaneckého klubu Jakub Michálek, sejdou s hnutím Starostové a nezávislí (STAN).

Předseda Pirátů Ivan Bartoš.

FOTO: Roman Vondrouš, ČTK

Tento týden se zřejmě odehraje také jednání s ODS a hnutím ANO, řekla mluvčí Pirátů Karolína Sadílková.

13:25 - Volby vyhrály strany a hnutí, které v posledních 25 letech nevytvářely svobodu této země, uvedl kardinál Dominik Duka. Prohrává podle něj politika nynější EU.

12:46 - Předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker chystá písemnou gratulaci vítězi českých parlamentních voleb, uvedl jeho mluvčí Margaritis Schinas.

Přesné znění dopisu šéfovi hnutí ANO Andreji Babišovi bude podle něj známo později odpoledne.

12:39 - Volební lídr ČSSD Lubomír Zaorálek s úřadujícím šéfem strany Milanem Chovancem navštíví všechny regiony a se straníky budou debatovat o volebním neúspěchu ČSSD. Poslanecký klub strany se poprvé sejde v pátek.

Milan Chovanec a Lubomír Zaorálek (vpravo)

FOTO: Petr Horník, Právo

12:12 - Německo podle mluvčího vlády vnímá změnu chování českých voličů. Česko pro něj zůstává důležitým partnerem. Berlín teď vyčká sestavení české vlády.

11:52 - K námětům ANO na úpravy jednání Sněmovny patří kratší přestávky pro kluby, omezení přednostních práv řečníků a delší doba pro schvalování zákonů.

11:50 - Hnutí ANO sice jasně vyhrálo české parlamentní volby, ale s jeho předsedou Andrejem Babišem nechce vládnout téměř nikdo. Upozorňuje na to pondělní vydání rakouského deníku Die Presse.

Hlasování přineslo prohru dědictví Václava Havla a útlum pro EU, napsal komentátor deníku Salzburger Nachrichten.

„Zpustošeno je dědictví Václava Havla, který trval na pravdě, propagoval Evropu a hájil morální politiku mimo partajní zájmy a tržní ideologii," míní Helmut L. Müller z regionálního deníku Salzburger Nachrichten. Podle něj je pozoruhodné, že v Česku tolik posílili populisté a euroskeptici, přestože se zemi ekonomicky a sociálně velice daří.

11:40 - Nově zvolený poslanec Stanislav Juránek navrhne mimořádný sjezd KDU-ČSL, na kterém by se řešily výsledky voleb. Podle Juránka by mohl být na jaře příští rok.

11:34 - První místopředseda TOP 09 Marek Ženíšek přijímá odpovědnost za volby, nebude obhajovat stranickou funkci. Jako předsedu TOP 09 by rád viděl europoslance Jiřího Pospíšila.

11:24 - Primátor Karviné Tomáš Hanzel (ČSSD) je připraven vzdát se kvůli poslaneckému mandátu křesla primátora. Naopak moravskoslezský hejtman Ivo Vondrák (ANO) zopakoval, že chce ve funkci zůstat.

11:20 - Předsedou poslaneckého klubu Starostů a nezávislých se stal volební lídr hnutí Jan Farský. Místopředsedy budou Vít Rakušan a Věra Kovářová.

Celorepublikový lídr hnutí STAN Jan Farský

FOTO: Petr Hloušek, Právo

Poslanci STAN se při své první schůzce shodli, že trvají na stanovisku nevstupovat do koalice s ANO.

11:13 - Českých voleb si všímají i v Kanadě. Vítězství hnutí ANO Andreje Babiš je další příběh populistického miliardáře v politice. Ačkoli zkratka názvu jeho strany znamená přitakání, vítězem se Babiš stal díky mnoha NE, napsala komentátorka kanadského listu Métro Montréal.

Babišova "ne" jsou ne imigraci, ne uprchlíkům, ne euru a ne korupci. Jeho volební základna se dá charakterizovat tím, že neříká „ani ano, ani ne”. Celá Evropa se obrací doprava a Českou republiku, po vítězství krajní pravice v Polsku a Maďarsku, tento trend zastihl nyní.

10:49 - O zesílení tlaku na zrušení protiruských sankcí a o komplikacích ve vztahu České republiky s Evropskou unií spekulují ruské komentáře k vítězství hnutí ANO v českých parlamentních volbách. Podle listu Kommersant bude vláda Andreje Babiše spolupracovat s vedením východoevropských zemí nespokojených s politikou Bruselu. Server Vesti napsal, že po českých volbách "zavládl mezi evropskými činiteli v Bruselu znovu smutek".

10:37 - Volbou Andreje Babiše (ANO) se Česko podle německé Alternative für Deutschland (AfD) řadí mezi státy, které se brání proti politice Bruselu na přerozdělování uprchlíků. Babiš prý porozuměl obavám svého lidu.

10:31 - Státní volební komise schválila výsledky voleb do Sněmovny. V úterý vyjdou ve Sbírce zákonů. Uvedl to šéf komise Václav Henych.

10:14 - Krátce před 10. hodinou dorazil i ministr financí Ivan Pilný (ANO), který novinářům před jednáním řekl, že jako vítěz voleb čeká radostnou atmosféru.

Ministr financí Ivan Pilný (ANO)

FOTO: Novinky

Dále zopakoval, že předvolební výzvy ministra zahraničí Lubomíra Zaorálka (ČSSD) o odvolání šéfa finanční správy Martina Janečka a náměstkyně ministra financí Aleny Schillerové nevyslyší.

„Odcituji mu ze služebního zákona, jaké důvody mohou vést k tomu, abych mohl odvolat paní Schillerovou a pana Janečka, což podle služebního zákona není možné. Této žádosti bohužel nemohu vyhovět,“ uvedl před jednáním Pilný.

Řešit se bude i státní rozpočet, který musí být znovu schválen a poslán do Sněmovny. „Je to čistá formalita. Neočekávám nic, přece vláda nebude znovu projednávat rozpočet,” doplnil ministr financí.

10:13 - Ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová (ANO) zopakovala, proč by nechtěla budoucí koalici s lidovci.

„Za mě osobně vidím, jak se kolegové chovají na vládě. Pro mě je partnerem ten, kdo nepodráží. Bohužel u kolegů lidovců to, co zažívám na vládě, jsou podrazy,” řekla.

Ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová

FOTO: Milan Malíček, Právo

Sdělila také, že chce na jednání kabinetu otevřít kauzu lithium. Chce, aby premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) informoval o tom, jak bude postupovat i vzhledem k usnesení Sněmovny z mimořádné schůze.

9:54 - Od 10 hodin zasedá současná vláda. Na jednání již vedle Jurečky dorazil i ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO), ministr školství Stanislav Štech (ČSSD) či ministr kultury Daniel Herman (KDU-ČSL).

9:45 - Lidovecký ministr zemědělství Marian Jurečka je k jednání KDU-ČSL s ANO o možném pokračování spolupráce skeptický. Voliči lidovce za státotvorný postoj neodměnili, teď jsou na tahu jiní, řekl.

Ministr zemědělství a první místopředseda lidovců Marian Jurečka

FOTO: Petr Horník, Právo

9:43 - Ustavující zasedání nového poslaneckého klubu KSČM bylo přesunuto na úterý. Původně se 15 komunistických poslanců mělo sejít již v pondělí dopoledne.

9:35 - Německý list Die Welt je přesvědčen, že se Česko volbami přiblížilo zemím, jako je Polsko nebo Maďarsko.

„Ve střední Evropě tak vzniká blok 'neliberálních demokracií'. Hrozí, že se východoevropská výjimka stane východoevropským pravidlem. Nejen pro Rusko a Turecko platí: demokratické volby negarantují automaticky demokracii. Mohou být použity i k poškození nebo úplnému odstranění rozdělení moci a vlády práva. Následky, které by to mělo pro Evropskou unii, jsou nedozírné,” míní Die Welt.

9:22 - Německý deník Allgemeine Zeitung se ve svém analytickém materiálu k volbám v Česku věnuje Andreji Babišovi v kontextu Evropské unie. Pod názvem Babiš chce v EU boj proti imigraci píše, že vítězství Babiše ve volbách naznačuje změnu kurzu směrem k tvrdšímu postoji. Andrej Babiš se bude snažit získat u ostatních států Unie podporu pro svůj antimigrační kurz.

9:14 - Ráno sice ještě zamířil Jakub Janda normálně do posilovny, ale jeho kariéra skokana na lyžích je nejspíše u konce. Bývalý vítěz Turné čtyř můstků a Světového poháru se dostal do Poslanecké sněmovny za ODS a chce dodržet slib, že v případě volebního úspěchu půjde sport stranou.

„Před volbami jsem řekl, že když se stanu poslancem, je to asi konec kariéry. Tyhle dvě věci nejdou skloubit, aby se obě dělaly na sto procent," uvedl Janda. „Ještě musím vyřešit své závazky vůči Dukle (Liberec) a svazu (lyžařů). Uvidí se. Teď je na závěry ještě brzy,” dodal devětatřicetiletý skokan. Ve čtvrtek by měl odjet na soustředění do Oberstdorfu.

Jakub Janda

FOTO: ODS, ČTK

9:03 - Od kokty k hvězdě pražské pravice. Pod tímto titulkem se věnuje německý list Süddeutsche Zeitung Tomiu Okamurovi, šéfovi strany Svoboda a přímá demokracie.

Autor v článku zopakoval zisk strany ve volbách a teze, kterými Okamura získal voliče, ale také popsal dětství a mládí Okamury, který podle korespondenta Floriana Hassela strávil několik let v dětském domově, když se rodiče rozvedli a matka opustila Japonsko.

Rozdělení mandátů po volbách

FOTO: David Ryneš, Novinky

S lídry stran chce Babiš mluvit hlavně o uspořádání Sněmovny. ANO chce nominovat na funkci předsedy dolní komory dosavadního místopředsedu Radka Vondráčka a nejraději by zachovalo počet čtyř místopředsedů. Ve volbách uspělo devět stran a hnutí.

Budou pokračovat i schůzky nových poslaneckých klubů. V neděli již ustavili klub sněmovní nováčci piráti, v pondělí má jednat klub komunistů.

Kromě toho se koná i jednání Státní volební komise k výsledkům voleb do Poslanecké sněmovny a jejich vyhlášení ve Sbírce zákonů.