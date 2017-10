Schůzka se odehrála na půdě Poslanecké sněmovny a podle Gazdíka byla věcná a konstruktivní. „Sdělili jsme hnutí ANO, že nejsme připraveni jít do koalice s jejich stranou,“ oznámil poté novinářům Gazdík.

Gazdík zároveň připustil, že se Babiš jeho názor snažil změnit. „Přemlouval nás, ale marně. Přesto, že je pár věcí, na kterých se shodneme, je to vyloučeno. Naše ideologie jde proti sobě, hnutí ANO chce všechno řídit z centra, my prosazujeme rozhodování co nejblíže k občanovi. Svoje slovo dodržíme,“ sliboval šéf hnutí STAN, které se do Sněmovny dostalo jako poslední s 5,18 procenty.

Jednací řád se asi změní

Babiš s Gazdíkem, který v dosluhující Sněmovně zastává post místopředsedy, řešili také případnou změnu jednacího řádu dolní komory.

„Řešili jsme, jak fungovat ve Sněmovně efektivně v čase, kdy je tam devět stran. Shodli jsme se, že fungování v pěti stranách je něco jiného než v devíti,“ konstatoval Gazdík.

Změnit by se mohl například systém pauz na jednání poslaneckých klubů. Dosavadní Sněmovna fungovala tak, že každý klub si mohl vzít až dvouhodinovou přestávku. „Když si to vezme každá z devíti stran, tak to nepůjde,“ komentoval Gazdík.