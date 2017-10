14:07 - Předseda hnutí ANO Andrej Babis dorazil na jednání s hnutím STAN ve Sněmovně. Novinářům řekl, že je připraven jednat se všemi. Jediný, kdo mu zatím neodpověděl, je předseda Pirátů Ivan Bartoš.

Babiš by si přál, aby ANO nominovalo předsedu komory, od ostatních stran chce slyšet jejich představy.

14:05 - Předseda SPD Tomio Okamura bez podrobností uvedl, že absolvoval jednání s další stranou. Schůzku s představiteli vítězného hnutí ANO má naplánovanou na pondělní večer. Jeho hnutí prý bude chtít mít zastoupení ve vedení Sněmovny.

Okamura řekl, že u pravicových stran vidí programové průsečíky s SPD u podpory podnikatelů a živnostníků. „Na druhou stranu ODS jsou zásadní odpůrci přímé demokracie a my máme přímou demokracii v názvu,” řekl novinářům. Nechce si uzavírat dveře ke spolupráci s nikým, ale závisí podle něj na programovém průniku.

„Jestli nám nepomůže nikdo prosazovat náš program, tak budeme v opozici,” uvedl.

13:52 - Sociální demokraté v Cerhenicích na Kolínsku v souvislosti s volební prohrou ČSSD oprášili požadavek na vstup bývalého předsedy ČSSD a někdejšího premiéra Jiřího Paroubka do strany.

Vyzývají pražský výbor sociální demokracie, aby Paroubkovo přijetí do místní organizace v Cerhenicích neblokoval. V neděli to řekl předseda ČSSD na Kolínsku a cerhenický starosta Marek Semerád.

13:33 - Vedení ČSSD by mělo dát k dispozici své pozice a ať rozhodne sjezd. Řekl to někdejší brněnský primátor a novopečený poslanec Roman Onderka. Podle něj strana doplatila na to, že odstřihla Jiřího Zimolu nebo Jeronýma Tejce.

Dosavadní primátor Brna Roman Onderka

FOTO: Miroslav Homola, Právo

13:08 - Ekonom Jan Švejnar v Otázkách Václava Moravce uvedl, že s Andrejem Babišem (ANO) jednal o hospodářské politice a vzdělávání. Schůzka prý byla dohodnuta již před volbami.

12:17 - Schůzku v Průhonicích odmítl i předseda hnutí STAN Petr Gazdík. Jednání se tak podle informací Novinek přesune do Poslanecké sněmovny.

11:32 - Babiš uvedl, že na jednání s komunisty si strany vyměnily názory jen na uspořádání Sněmovny. Mluvil také o školství s ekonomem Janem Švejnarem.

Volební štáb hnutí ANO. Na snímku Jaroslav Faltýnek a Andrej Babiš

FOTO: Petr Hloušek, Právo

11:11 - Předseda ODS Petr Fiala Novinkám sdělil, že do Průhonic nepojede. „Jednání o uspořádání Poslanecké sněmovny by měla proběhnout ve Sněmovně,” uvedl.

11:05 - Odpoledne za Babišem zamíří také vedení hnutí STAN, které se do Sněmovny dostalo na posledním místě se ziskem 5,18 % hlasů.

11:00 - V Průhonicích už v neděli dopoledne jednali s hnutím ANO komunisté. Jednalo se prý o úvodní schůzku, další by měly následovat po ustavení poslaneckých klubů. Podle předsedy KSČM Vojtěcha Filipa se vyjednavači nebavili o případné podpoře ani spolupráci. [celá zpráva]

Babiš už v sobotu večer oznámil, že všem předsedům stran rozeslal SMS zprávy s pozvánkou k jednání o složení nové Sněmovny.