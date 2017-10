Jihočeští sociální demokraté si pohoršili o dva mandáty a získali pouze 7,3 procenta hlasů. „Dnešní den je pro nás nejčernějším v moderní historii ČSSD. Je to smutný den pro každého sociálního demokrata. ČSSD ale nepatří na dno politického spektra, kam ji bohužel tyto volby poslaly. Je to pro nás velké varování a důrazná zpětná vazba od našich tradičních voličů a sympatizantů,“ píše se v prohlášení.

Z neúspěchu viní Jihočeši především vedení strany a chtějí to řešit na sjezdu, který by se měl konat příští rok na jaře. „Čí je to vina, musí zhodnotit členská základna na mimořádném sjezdu ČSSD. Je ale nezpochybnitelné, že prvotní odpovědnost za nejhorší výsledek v historii nese vedení strany, které mělo k dispozici důvěru delegátů sjezdu, vládní angažmá a všechny nástroje k prosazování sociálně demokratického programu a zisku voličské podpory,“ míní jihočeští sociální demokraté.

Podle Veselého ČSSD uškodila kauza lithium. Na kandidátce nebyl ani bývalý hejtman Jiří Zimola. Vyškrtlo ho předsednictvo strany kvůli kauze výstavby chaty u Lipna, kterou pro něho stavěl nyní již bývalý předseda představenstva Jihočeských nemocnic Martin Bláha.

Vyškrtnutí Zimoly i podle Veselého volebnímu výsledku neprospělo. „Hrálo to roli v tom, že jsme mohli být jedním z nejúspěšnějších krajů za ČSSD v Česku. Nicméně jsem přesvědčený o tom, že bychom nedopadli lépe v zisku mandátů,“ řekl Právu Veselý.