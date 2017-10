„Třicet procent pro ANO je velice dobrý výsledek, osobně jsem odhadovala 20 až 25 procent. Jsem za to velice ráda a chtěla bych poděkovat voličům za každý hlas, který nám dali. Je to ale velký závazek, dnes se sice bude slavit, ale teď práce začíná,“ řekla Právu ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.

Video

Dan Ťok

Víc ANO věřil ministr životního prostředí Richard Brabec. „Můj tip by 26 procent, takže jsem z toho nadšený. Po tom, co všechno proběhlo, tak to považuji za neuvěřitelný výsledek.

„Mám velkou radost, čekala jsem trochu horší výsledky, tipovala jsem 27 procent. Pro středočeské ANO je to již třetí vítězství ve volbách, za což jsem ráda,“ uvedla středočeská hejtmanka Jaroslava Jermanová. Stejnou hodnotu tipovala i pražská primátorka Adriana Krnáčová.

Video

Jaroslav Faltýnek

Brněnský primátor Petr Vokřál si už před čtyřmi měsíci vsadil na výsledek 27,5 procenta. „Takže výsledek není tak daleko od pravdy. Spíš je pro mě další překvapení další vývoj. Pozitivní, že se pro mě posunuli piráti, ale výsledek ČSSD mě šokoval. Teď je otázka, co z toho dát dohromady, to nebude úplně jednoduché,“ prohlásil.

Nejblíž k výsledku měl ministr dopravy Dan Ťok, který tipoval 29,5 procenta. „Takže jsem rád, že jsem to takto odhadl,“ řekl Právu.