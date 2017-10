V praxi sice jednoduché sčítání volebních zisků nefunguje, protože ne všichni voliči jedné či druhé strany vhodí nakonec hlas i koalici z nich utvořené, pro základní představu, jaký potenciál koalice letos měly, ale poslouží dostatečně.

Ze zmiňované trojice jsou po sečtení drtivé většiny hlasů nejsilnější lidovci s 5,8 procenta hlasů. TOP 09 má zatím 5,2 procenta a hnutí STAN 5,1 procenta.

Logo nakonec neuskutečněné volební koalice KDU-ČSL a STAN

FOTO: lidovciastarostove.cz

Hnutí STAN mělo jít původně do letošních voleb ve dvojkoalici s lidovci, měli už své logo i znělku, nakonec však oba subjekty kandidovaly zvlášť.

Jako dvojkoalice by totiž musely získat pro vstup do Sněmovny deset procent hlasů. Průzkumy dlouhodobě naznačovaly, že tohoto limitu nedosáhnou, lidovci se obávali, že je to příliš velké riziko a projekt dvojkoalice se před volbami zhroutil.