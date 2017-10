Podle průběžných propočtů mandátů by ANO mohlo získat 79 křesel, SPD 24 a ODS 23. Piráty by zastupovalo 21, komunisty 16 a sociální demokraty 15 poslanců. Lidovci by měli v nové Sněmovně 10 a STAN a TOP 09 šest poslanců.

ANO by tak s SPD dalo dohromady 103 mandátů, s ODS 102 a s Piráty 100 křesel. Představitelé Pirátů a ODS spolupráci s ANO vylučují.

Průběžný výsledek voleb do poslanecké sněmovny

FOTO: David Ryneš, Novinky

Představitelé ANO prozatím hovořili o tom, že by si uměli představit pokračování koaliční spolupráce s ČSSD a lidovci. Tato koalice by měla podle průběžných propočtů 104 mandátů.