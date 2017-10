Ne všichni to ale vidí stejně, v jednom z okrsků ve Stříbře dosud žádný prvovolič z necelé desítky zapsaných nepřišel. "Od té doby, co jsem se rozhodl, že půjdu volit, jsem se začal o politiku zajímat více. Zkusil jsem volební kalkulačku, dlouho do noci, protože jindy jsem si čas nenašel, jsem sledoval různé debaty, četl zprávy. Na sociálních sítích jsem se taky dozvěděl hodně," řekl septimán Matěj Vybíral.

Patří k jedněm z nejmladších voličů. Osmnáctiny oslavil jen den před začátkem voleb. Volby považuje za důležité, zejména sněmovní. "Určují směr státu. To si musí uvědomit obzvlášť mladší generace, která musí ukázat, že nechce jít špatným směrem," řekl.

Sledovala programy



Podobný postoj má i jeho spolužačka Zuzana Eretová, které bylo 18 v půlce září. "Na volby jsem se připravovala, sledovala jsem volební debaty, pročítala jsem si programy a sledovala aktivity stran na sociálních sítích," popsala.

Od začátku měla jasno, koho volit určitě nebude. "To mi bylo jasnější víc a dřív než strana, kterou volit budu. Ale ze zvědavosti jsem si přečetla i programy pro mě nepřijatelných stran," řekla.

I když ji v názorech ovlivňuje rodina a škola, konečné rozhodnutí je její. "Možná jsem díky věku ve volbě trochu odvážnější než moji rodiče, kteří přece jen víc uvažují tak, aby jejich hlas nepropadl nevolitelné straně," dodala.

Mladí lidé debatují



Třídní učitel obou studentů Antonín Kolář se domnívá, že zejména díky sociálním sítím je téma voleb mnohem víc diskutované než dříve. "Myslím, že hodně mladých lidí se v občanském vzdělávání kultivuje. Mladí lide vášnivě debatují. Volby, a tyto obzvláště, se stávají celospolečenským tématem i mezi mladými," řekl.

Upozornil ale, že se pohybuje v prostředí gymnázií, kde může být situace jiná než třeba u učňů. Se studenty se hodně bavil o tom, že by měli být aktivní a měli by sami vyhledávat informace pro uvědomělou volbu. Koho bude volit, jim ale neřekl. "Ne proto, že bych nechtěl, ale proto, že jako učitel bych je mohl ovlivnit, ať už pozitivně nebo negativně. Já chci, aby přemýšleli, přijímali odpovědnost, aby se naučili o věci volby a politického aktivního života samostatně přemýšlet," dodal.