Jako první vhodila svůj lístek do urny sedmadvacetiletá Veronika Černá, která si odpykává desetiměsíční trest. Za co byla odsouzena, to už neřekla. Další vězeňkyně Dana Dlabalová už byla o něco sdílnější. „Dostala jsem šest a půl let. Za co? No, peníze. Finanční podvod,“ sdělila.

Muže, kterého podle svých slov zná osobně ještě z předrevoluční doby, však volit nemohla, protože ten kandiduje v jiném kraji. Přestože má odsouzená bydliště v Praze, musela do urny vhodit kandidátku platnou v Moravskoslezském kraji. To jí ale nevadilo, důležitější je podle ní splnit občanskou povinnost, o kterou se nechce ani za mřížemi ochudit.

„K volbám jsem chodila vždycky. I na svobodě, i ve výkonu trestu, kde jsem se účastnila i prezidentských voleb. Půjdu k nim i letos,“ řekla. Zda to bude ještě ve výkonu trestu, anebo na svobodě, se dozví až 1. listopadu, kdy bude soud rozhodovat o jejím podmínečném propuštění, o které si požádala.

Volilo 47 procent



Jak uvedla mluvčí opavské věznice Kateřina Gatnarová, odsouzení mohou v době výkonu trestu volit na základě nahlášení do zvláštního seznamu voličů, který zajišťuje příslušná radnice. V den voleb se do věznice vždy dostaví členové komise s volební urnou a vězněné osoby jsou postupně dle seznamu předváděny do místnosti, která je pro tyto účely řádně připravená. Celá procedura trvá jen několik desítek minut v závislosti na počtu voličů.

Gatnarová dodala, že ve Věznici a ústavu pro výkon zabezpečovací detence Opava bylo letos na výslovnou žádost umožněno volit 159 odsouzeným, z toho bylo 105 žen, které v Opavě převažují. Volební účast ve věznici tak dosáhla 47 procent osob. „Při sněmovních volbách v roce 2013 přitom odvolilo 42 procent voličů z odsouzených,“ doplnila.