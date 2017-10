15:17 - Sečtena je pětina okrsků. Vede ANO (31,6 procenta) před SPD (11,6 procenta), komunisty (9,4 procenta) , ODS (rovněž 9,4 procenta) a piráty (9,3 procenta).

Průběžný výsledek voleb do poslanecké sněmovny

FOTO: David Ryneš, Novinky

15:09 - Ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová (ANO) v sobotu v rozhovoru pro Novinky jasně vyvrátila spekulace, že by se mohla stát premiérkou. „Jsou to jen spekulace. Vůbec nevím, proč se to objevuje. Andrej Babiš je předsedou hnutí ANO, on ho založil, on je volebním lídrem a on je kandidátem hnutí ANO na premiéra,“ řekla. [celá zpráva]

15:06 - Ve volebním štábu ČSSD je už i místopředsedkyně strany a ministryně práce Michaela Marksová. Průběžné výsledky voleb ji zklamaly. „Asi je to předčasné, ale byl by to velmi špatný výsledek," řekla Právu. Zda na případnou prohru ve volbách bude strana reagovat urychleným svoláním volebního sjezdu vedení, nechtěla předjímat. Odpovědnost za výsledek nese podle ní celé vedení strany. „Ve vedení je nás několik. V žádném případě si nemyslím, že by to byla vina lídra Luboše Zaorálka," dodala.

15:00 - Podle náhradního webu ČSÚ Volbyhned.cz je aktuálně sečteno 1132 okrsků, což je 7,62 procenta. Vede ANO s 31,57 %, druhá je SPD s 11,40 procenta a třetí KSČM s 9,81 procenta hlasů.

14:52 - Do volebního štábu pirátů v pražském klubu Uhelna dorazil šéf strany Ivan Bartoš i se svou manželkou Lydií. „Každý výsledek, který nás posune do Sněmovny je dobrý. Po těch osmi letech práce by to byl logický posun,“ řekl novinářům. „Pro nás byla kampaň, i když byla náročná, taková oslava, protože se do ní zapojilo tisíce lidí. I dnes to bude ve formě večírku, ale zítra odpoledne už budeme zasedat,“ doplnil.

Odhad rozdělení mandátů pri sečtení 0,45% okrsků

14:51 - Do volebního štábu ČSSD dorazil i senátor a bývalý ministr pro lidská práva Jiří Dienstbier. Prozatímní výsledky voleb nechtěl příliš komentovat. Na otázku, ke komu část voličů soc. dem. odešla, řekl: „Obávám se, že téměř ke všem. Ale zatím neznáme výsledky, známe jen nějaké trendy. Ti, kteří mají sociálně liberální nebo progresivní uvažování asi utíkali k některým menším stranám, které byly důslednější."

Volba ministra zahraničí Lubomíra Zaorálka jako volebního lídra však podle jeho názoru byla dobrý tah. "Myslím, že těžko přičítat Lubošovi Zaorálkovi výsledek. V těch posledních měsících se s těmi dlouhodobými trendy těžko dalo něco udělat," řekl Právu.

14:47 - Server volby.cz, na němž Český statistický úřad zveřejňuje průběžné výsledky má technické problémy. Podle úřadu jsou to dočasné problémy.

Jde o dočasný výpadek na straně externího dodavatele. Pracujeme na co nejrychlejším vyřešení. Zpracování výsledků běží normálně.

14:42 - Do sídla ODS prozatím dorazili místopředsedkyně Alexandra Udženija místopředseda Miloš Vystrčil. „Zatím máme optimistickou náladu. Výsledek bude určitě lepší než posledně,“ řekla Právu Udženija.

14:38 - Hlasy z prvního okrsku byly při letošních sněmovních volbách zveřejněny ve 14:22. Bylo to o tři minuty později než při minulých sněmovních volbách. Nejrychleji sečteno měli v jednom z okrsků v Kostelci nad Vltavou na Písecku.

14:35 - Zpracováno je 59 okrsků. Vedoucí ANO má se ziskem 27,5 procenta náskok před KSČM, piráty a SPD.

14:30 - Po zpracování prvních pěti okrsků bodují ANO, komunisté i piráti. Volební účast se blíží 62 procentům.

14:29 - Podle průzkumu agentury Median pro Českou televizi se 42 procent voličů rozhodlo, koho bude volit, až týden před volbami.

14:27 - První data přišla z Kostelce nad Vltavou ve 14:22, ze zahraničí přišel první ve 14:27.

Ve 14:27 máme už i první zahraniční okrsek - Nairobi, Keňa #volby2017 — ČSÚ (@statistickyurad) 21. října 2017

14:24 - První dva okrsky byly zpracovány.

14:12 - Průběžné výsledky hlasování najdete ve speciálu Novinek ZDE

14:07 - Podle volebního modelu agentury STEM pro televizi Nova by volby mělo vyhrát hnutí ANO s 26 až 27 procenty hlasů. O druhé místo by se dělily KSČM a SPD. Model byl vytvořený k pátečnímu dopoledni, zveřejnit ho však bylo možné až nyní. Uvedla to TV Nova.

Další pořadí: ČSSD 9-10, ODS 8-9, stejně jako Piráti, lidovci a TOP 09 shodně 5-6, pod pěti procenty skončili zelení a STAN.

Model STEM pro TV Nova z 20.10. 2017

14:01 - Do volební štábu hnutí SPD nebyli vpuštěni někteří novináři.

14:00 - Hlasování skončilo. Volební komise začínají sčítat hlasy.

13:51 - Ve volební štábu SPD se postupně schází vedení strany a mihnul se zde i rocker Aleš Brichta.

13:45 – Druhý volební den se pomalu chýlí ke konci. Jednotlivé strany se připravují na tiskové konference k volebním výsledkům.

Video

Tisková mluvčí hnutí ANO - Lucie Kubovičová

Takto nyní vypadá situace v Centru pohybové medicíny na pražském Chodově, kde bude výsledky voleb sledovat hnutí ANO.

Volební štáb hnutí ANO

FOTO: Novinky

13:40 - Piráti se chystají na mejdan. V pražském klubu Uhelna, kde sídlí jejich volební štáb, bude během sčítání hlasů hrát hned několik interpretů a kapel. Mezi nimi například Slector Boldrik, Vůdůkrů, Mesenjah či Gnost G. Na pódium se chystá i šéf pirátů Ivan Bartoš.

Pirátská strana sleduje výsledky voleb v baru Uhelna na pražském Smíchově. Pro příznivce strany se připravuje koncert.

FOTO: Milan Malíček, Právo

13:32 – O hodinu déle mohou volit lidé patřící do volebního okrsku 40 v Opavě, jejich volební místnost je umístěna v objektu Mateřské školy Dětský svět ve Vaníčkově ulici. Důvodem jsou ranní technické potíže a kolaps jedné z členek okrskové volební komise. [celá zpráva]

13:15 – Volby si nenechali ujít ani členové Regimentu zemské hotovosti, kteří se účastní rekonstrukce bitvy v nizozemském Grolle. Aby mohli vhodit svůj lístek do volební urny, museli jet až do 120 kilometrů vzdáleného Düsseldorfu.

Právě jsme si zajeli 120 km tam a 120 km zpět, abychom v Düsseldorfu zanechali svůj hlas v urně a neskutečný smrad ve volební místnosti na konzulátu. Zveřejnil(a) Lucie Lucyfera Hrabakova dne 21. říjen 2017

13:06 – Královéhradecká policie šetří pravděpodobný přestupek proti majetku, kdy neznámý pachatel polil barvou budovu školy v Bezručově ulici, v níž se nachází jedna z volebních místností. „Není však potvrzená přímá souvislost s volbami,“ upozornil policejní mluvčí Jan Čížkovský. [celá zpráva]

12:58 – Ve věznicích v Jihomoravském kraji šlo volit méně vězňů, než původně projevilo zájem, řekli mluvčí věznic v Brně a Znojmě. Původně se k účasti ve volbách hlásila polovina vězňů, nakonec přišla zhruba třetina.

Druhý den voleb do Poslanecké sněmovny využilo možnost volit ve znojemské věznici několik desítek odsouzených.

FOTO: Luboš Pavlíček, ČTK

12:42 – Nemalý zájem je o české volby také v zahraničí. Například před volební místností v Londýně se v sobotu vytvořila několikametrová fronta.

12:31 – Přes padesát procent hlásila volební účast před polednem většina krajů v Česku. Na některých místech to bylo až 60 procent. Vyplývá to z informací jednotlivých krajů a obcí. [celá zpráva]

12:24 – Statutární místopředseda ČSSD Milan Chovanec odevzdal svůj hlas ve volbách do Poslanecké sněmovny 21. října v Plzni.

Milan Chovanec (ČSSD) vhazuje lístek do volební urny.

FOTO: Miroslav Chaloupka, ČTK

12:03 – Neobvyklou stížnost na volby musí řešit Krajský úřad v Libereckém kraji. Nespokojený volič na Sychrově na Liberecku se dožadoval dalšího kandidátního lístku. V sadě mu totiž chyběla strana, které se rozhodl dát svůj hlas. Komisi se nepodařilo mu vysvětlit, že dotyčná strana v Libereckém kraji kandidátku nepodala. Voliči v kraji vybírají z 24 kandidátek, v celé zemi je jich ale registrováno ještě o sedm víc.

12:00 – Přesně za dvě hodiny se v Česku uzavřou volební místnosti.

Volby lákají i mladé



11:51 – Volby zajímají na Plzeňsku i mladé lidi, kteří právě překročili hranici dospělosti a mohou tak volit poprvé v životě. Řada z čerstvě osmnáctiletých věnovala přípravě a studiu volebních programů stran dost času. Baví se o tom i mezi sebou. Uvedli to studenti jednoho z plzeňských gymnázií i jejich třídní učitel. [celá zpráva]

11:40 – O volby mají čeští voliči v Bruselu zájem. Kromě těch na voličských seznamech přišly už i přibližně dvě stovky občanů s voličskými průkazy.

11:29 – Jeden z opavských volebních okrsků je zřejmě zakletý. Ráno se nemohla do budovy, kde je volební místnost umístěna, dostat volební komise ani voliči. Důvodem byla technická závada zámku. Lidé mohli začít hlasovat až s třičtvrtěhodinovým zpožděním. „Ve stejném okrsku pak okolo půl desáté dopoledne bylo na 20 minut přerušeno hlasování kvůli kolapsu členky volební komise. Na místě zasahovali záchranáři,“ sdělila Miroslava Chlebounová z krajského úřadu Moravskoslezského kraje.

Dodala, že problémy se vyskytly také v obci Žermanicích na Frýdecko-Místecku, kde volič narušil pečeť hlasovací schránky, ze které vyňal jednu obálku, kterou ihned vrátil zpátky. „Okrsková volební komise mu zabránila v další manipulaci s hlasovací schránkou a opět ji zapečetila. Coby autonomní orgán rozhodla o pokračování hlasování,“ uvedla Chlebounová.

11:12 – Při sněmovních volbách v Královéhradeckém kraji byly okrskovými volebními komisemi v několika případech zachyceny již neplatné tiskopisy voličských průkazů. Lidé, kteří s nimi přišli, odvolit mohli. Ale až poté, co si volební komise v místě bydliště voliče ověřila, že mu byl voličský průkaz skutečně vydán.

10:52 – Volí se i ve věznici Mírov na Šumpersku, jedné z nejpřísněji střežených káznic v zemi.

„Z 353 odsouzených máme 326 oprávněných voličů, zbytek jsou cizinci. Zájem volit z nich projevilo 222, dosud jich tuto možnost využilo k sobotní desáté hodině dopolední 93,“ řekl Právu zástupce ředitele a tiskový mluvčí věznice Roman Mišák.

Odvolili Sobotka, Horáček i Drahoš

10: 47 – Po premiérovi Sobotkovi a prezidentském kandidátovi Horáčkovi vhodil svůj hlas v sobotu do volební urny v Lysolajích také kandidát na prezidenta Jiří Drahoš. Uvedl, že vždy volí strany, které zachovávají ústavnost, demokracii a ukotvení ČR v Evropě.

Kandidát na prezidenta Jiří Drahoš (vpravo) příchází odevzdat 21. října v pražských Lysolajích svůj hlas ve volbách do Poslanecké sněmovny. Vlevo je jeho manželka Eva.

FOTO: Ondřej Deml, ČTK

10:33 – Dramatické okamžiky zažili volební komisaři, kteří v pátek večer vyjeli s přenosnou urnou k seniorce, která chtěla volit doma v Rožnově pod Radhoštěm na Vsetínsku. Z bytu se ozývalo volání o pomoc, a tak komisaři přivolali záchranku, hasiče i městskou policii. [celá zpráva]

10:19 – Premiér Sobotka dal hlas ČSSD. Podle něj může silná ČSSD tlačit růst mezd, důchodů, hájit zájmy rodin a garantovat dostupnost kvalitní zdravotní péče.

Bohuslav Sobotka odevzdal v sobotu svůj hlas.

FOTO: Václav Šálek, ČTK

10:11 - Vysokou volební účast hlásí volební místnosti v Českých Budějovicích. Předsedkyně komise řekla redaktorce Práva, že tolik lidí u voleb už dlouhá léta neviděla. Statistiku však měla jen k páteční 16. hodině, kdy účast dosahovala 25 procent.

Video

Volby v Českých Budějovicích provází vysoká volební účast. Zdroj: Lucie Kándlová, Právo

10:04 – Kandidát na prezidenta Michal Horáček volil ve sněmovních volbách 21. října v Roudnici nad Labem.

Michal Horáček jde v sobotu k volbám.

FOTO: Libor Zavoral, ČTK

9:55 – Takřka v nedobytnou pevnost se proměnila v noci z pátku na sobotu budova v Opavě, ve které byla jedna z volebních místností. V sobotu ráno se do domu nemohli dostat členové volební komise ani voliči.

„Jednalo se o technický problém se zámkem, ten se nakonec podařil vyřešit,“ řekla Miroslava Chlebounová z krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Dodala, že hlasování muselo být odročeno o 45 minut.

„Zákon na tyto eventuality pamatuje, umožňuje hlasování odročit maximálně o hodinu,“ vysvětlila s tím, že odhad volební účasti na severu Moravy a ve Slezsku je k sobotnímu ránu 40 procent.

Republikán Sládek zadržen



9:27 – Policie v pátek večer v Chomutově zadržela předsedu republikánské strany Miroslava Sládka a kandidáta strany Tomáše Fraňku. Sládek měl údajně ve městě dělat kampaň, která je však volebním zákonem již zakázaná.

„Chomutovská policie odvlekla pana předsedu Miroslava Sládka a Tomáše Fraňka, který je také naším kandidátem z ulice Mostecká v Chomutově na služebnu s tím, že dělají propagaci strany. Přijelo pro ně devět policejních aut,“ uvedl místopředseda strany Karel Fleischer. [celá zpráva]

8:41 – Jen velmi krátce trvaly letošní sněmovní volby v opavské věznici, kde si svůj trest odpykává více než tři sta odsouzených mužů a žen. Členové komise nejprve v pátek po druhé hodině odpolední dorazili na ženské oddělení v Olomoucké ulici a do speciálně upravené místnosti pak začaly přicházet jedna odsouzená za druhou. [celá zpráva]

Jako první v opavské věznici odvolila Veronika Černá, odsouzená na deset měsíců.

FOTO: Aleš Honus, Právo

Strážníci řešili okno ve volební místnosti

8:26 – Na hladký průběh voleb dohlíží v Česku strážníci městské policie. Ti museli v noci z pátku na sobotu v Brně v Bohunicích při noční kontrole řešit pootevřené okno. „Na budově, kde se konají sněmovní volby uviděli pootevřené okno z chodby ve vyšším patře. Strážníci vyrozuměli zaměstnance tamní radnice, který okno zavřel a po kontrole pečetí na místnostech potvrdil, že je vše v pořádku,“ uvedl mluvčí brněnských strážníků Pavel Šoba.

8:04 – Zájem o sedmé volby do dolní parlamentní komory v historii samostatné České republiky byl v pátek velmi slušný. Mnoho volebních komisařů hlásilo vyšší počet zájemců o hlasování než před čtyřmi lety. První den voleb si poslance přišly vybrat více než dvě pětiny voličů. Někde volilo dokonce přes 50 procent lidí.

8:00 – Volební místnosti se opět otevřely.

Ve 14:00 se začnou sčítat všechny hlasy vhozené do volebních uren. Po sečtení výsledků čekají strany jednání o novém politickém uspořádání.

Prezident Miloš Zeman avizoval, že zasedání nově zvolené Sněmovny svolá s využitím maximální třicetidenní lhůty, kterou mu umožňuje ústava. Přál by si, aby byl dostatek času na diskusi nejenom na téma předsedy, ale i celého předsednictva dolní komory. Poslanci by se tak měli poprvé sejít v pondělí 20. listopadu.

Prezident rovněž plánuje, že po 28. říjnu se sejde postupně s vedením všech parlamentních stran, aby se seznámil s jejich představami o povolebním scénáři.