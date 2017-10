Zaorálek v první odpovědi Babiše hned popíchl. „Když se s někým něco stane, někdo může být někdo trestně stíhaný, tak je člověk nahraditelný,“ prohlásil s tím, že na programu soc. dem. spolupracovalo spousta lidí a že to, co je v něm napsáno, platí. „To není, co dnes platí a zítra se to může změnit. Svá témata hlásáme dlouho,“ řekl Zaorálek.

„Máte za sebe v hnutí ANO nějakého korunního prince?“ tázal se Babiše moderátor debaty Rey Koranteng. Ten se nejprve odpovědi vyhýbal a začal vyjmenovávat, že hnutí má tři tisíce členů či 14 krajských organizací.

Slova o tom, že by ANO byla strana jednoho muže, odmítal. „To je klišé, jsme standardní hnutí, máme stanovy, tři tisíce členů, máme šikovné ministry, brněnského primátora Vokřála, moravskoslezského hejtmana Vondráka, teď za nás kandiduje hokejista Hnilička, dva profesoři z IKEM,“ prohlásil.

Když se ho moderátor debaty zeptal znovu, opáčil, že je nahraditelný. „U nás je plno lidí, kteří mě hravě nahradí,“ prohlásil Babiš. Konkrétní jméno však neřekl.

Zaorálek: Babiš je dravec



Debata se chvílemi vyostřila, například když Zaorálek označil Babiše za dravce a vmetl mu, že si přisvojuje úspěchy celé vlády. „Jestli tato vláda dosáhla přebytkového rozpočtu, to není práce jednoho člověka, ale celé vlády,“ prohlásil s tím, že to bylo ministerstvo průmyslu a obchodu za soc. dem, které čerpalo sto procent evropských peněz. „Mně vadí, že si připisuje zásluhy celé vlády,“ dodal.

Babiš kontroval slovy, že on za tři roky práce se zaměstnanci ministerstva financí toho dosáhl mnohem víc než ostatní ministři financí před ním. „Soc. dem. měla pět premiérů a co udělala? Co Zaorálek udělal za 27 let kariéry?“

Jakmile došlo na sestavování vlády, nechtěli být politici konkrétní, Zaorálek zopakoval, že trestně stíhaný premiér je něco nepřípustného. „Když byste chtěl být premiérem a máte na krku trestní stíhání, tak vám nikdo v Evropě telefon nevezme,“ řekl Babišovi. Jasně se však vymezil proti SPD Tomia Okamury.

Lídr ANO naopak zopakoval, že spolupráci si dovede představit se slušnými lidmi. V sobotním rozhovoru pro Právo se již však také vymezil proti vládě s TOP 09, komunisty a Okamurou. [celá zpráva]

Babiš má máslo na hlavě, prohlásil Zaorálek



Zaorálek mimo jiné osočil Babiše, že firmy patřící do Agrofertu zdražováním másla a vajec ohrožují české domácnosti ve slavení tradičních Vánoc.

„Co se týče másla, tak máslo na hlavě má pan Babiš. On přece vyrábí polovinu másla v této zemi. Mně připadá, že jestli stojí 60 korun, tak by mě zajímalo, kolik na tom trhne. Dvacet korun na jednom másle?“ rozčilil se Zaorálek.

Připomněl tak, že jeden z nejvýznamnějších výrobců mléčných výrobků, akciová společnost Olma, patří do Agrofertu, který Babiš převedl do svěřenského fondu.

„A navíc nám ještě zdraží vajíčka. Jestli bude takhle byznys pana Babiše pokračovat na vajíčkách a másle, tak nám to ohrozí české Vánoce. Rozumíte, české Vánoce jsou právě založeny na vajíčkách a másle,“ dodal lídr ČSSD zase s odkazem na fakt, že do Agrofertu patří i Vodňanská drůbež.

Babiše se jeho slova dotkly. „To je blábolení pana Zaorálka. On už takhle blábolí 27 let. Prosím vás, Česká republika dováží 50 procent másla a minulý rok Evropská komise říkala evropským krávám, aby málo dojily. I na Novém Zélandě to ty krávy slyšely. A Číňan začal jíst máslo! Takže je to nesmysl!“ kontroval šéf ANO.

Spor o Čapí hnízdo

Řeč se v předvolební debatě stočila i ke kauze Čapí hnízdo, v níž Babiš už společně se svou „pravou rukou“ Jaroslavem Faltýnkem dostal od policie obvinění za spáchání dotačního podvodu. Podle Zaorálka by se Babiš neměl ucházet o post ve vládě.

„Když někdo udělá malér, když udělá malér uklízečka, nebo vedoucí oddělení, tak přijde o funkci. Ryba smrdí od hlavy. Když je někdo trestně stíhaný, tak nemůže být potrestán méně než uklízečka, tak na takovou funkci nepatří,“ napomenul lídr soc. dem. Babiše, že by neměl kandidovat na premiéra. „S korupcí se nedá bojovat, pokud to v této zemi nebude vypadat tak, že se uklízečce bude věřit stejně jako ministrovi,“ uzavřel.

Babiš jeho slova o korupci odmítl. „Žádná korupce tam nebyla. Pan Zaorálek brutálně lže. Lidi prosím vás, podívejte se na video o Čapím hnízdě. Není to žádné rodinné sídlo,“ vzkázal voličům.

Zaorálek si i přesto rýpnul: „Ostatní lidé potřebují na bydlení hypotéku, vy jste si vzal dotace.“ Exministrovi financí vytkl i zajišťovací příkazy finanční správy, které zlikvidovaly řadu firem, které se údajně ničím neprovinily. „Vy jste jako buldozer, který to zničil a vy se ani neomluvíte. Vy jste rozmetal rodinné firmy a není žádný důkaz, že by něco provedly,“ napomenul Babiše. Ten to však odmítl.