Zaorálek v první odpovědi Babiše hned popíchl. „Když se s někým něco stane, někdo může být někdo trestně stíhaný, tak je člověk nahraditelný,“ prohlásil s tím, že na programu soc. dem. spolupracovalo spousta lidí a že to, co je v něm napsáno, platí. „To není, co dnes platí a zítra se to může změnit. Svá témata hlásáme dlouho,“ řekl Zaorálek.

„Máte za sebe v hnutí ANO nějakého korunního prince?“ tázal se Babiše moderátor debaty Rey Koranteng. Ten se nejprve odpovědi vyhýbal a začal vyjmenovávat, že hnutí má tři tisíce členů či 14 krajských organizací.

Slova o tom, že by ANO byla strana jednoho muže, odmítal. „To je klišé, jsme standardní hnutí, máme stanovy, tři tisíce členů, máme šikovné ministry, brněnského primátora Vokřála, moravskoslezského hejtmana Vondráka, teď za nás kandiduje hokejista Hnilička, dva profesoři z IKEM,“ prohlásil.

Když se ho moderátor debaty zeptal znovu, opáčil, že je nahraditelný. „U nás je plno lidí, kteří mě hravě nahradí,“ prohlásil Babiš. Konkrétní jméno však neřekl.

Zaorálek: Babiš je dravec



Debata se chvílemi vyostřila, například když Zaorálek označil Babiše za dravce a vmetl mu, že si přisvojuje úspěchy celé vlády. „Jestli tato vláda dosáhla přebytkového rozpočtu, to není práce jednoho člověka, ale celé vlády,“ prohlásil s tím, že to bylo ministerstvo průmyslu a obchodu za soc. dem, které čerpalo sto procent evropských peněz. „Mně vadí, že si připisuje zásluhy celé vlády,“ dodal.

Babiš kontroval slovy, že on za tři roky práce se zaměstnanci ministerstva financí toho dosáhl mnohem víc než ostatní ministři financí před ním. „Soc. dem. měla pět premiérů a co udělala? Co Zaorálek udělal za 27 let kariéry?“

Jakmile došlo na sestavování vlády, nechtěli být politici konkrétní, Zaorálek zopakoval, že trestně stíhaný premiér je něco nepřípustného. „Když byste chtěl být premiérem a máte na krku trestní stíhání, tak vám nikdo v Evropě telefon nevezme,“ řekl Babišovi. Jasně se však vymezil proti SPD Tomia Okamury.

Lídr ANO naopak zopakoval, že spolupráci si dovede představit se slušnými lidmi. V sobotním rozhovoru pro Právo se již však také vymezil proti vládě s TOP 09, komunisty a Okamurou. [celá zpráva]