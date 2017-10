Podle Zaorálka jsou Janeček i Schillerová odpovědní za postup finančních úřadů v souvislosti s užíváním zajišťovacích příkazů. Reagoval tím na reportáž serveru Seznam Zprávy, podle níž stát bez jakéhokoli důkazu zlikvidoval firmu KM Plus na výrobu chemikálií. Její majitel Michal Kovárník v ní osud firmy spojuje s lidmi z holdingu Agrofert, který před převedením do svěřenských fondů vlastnil šéf ANO a bývalý ministr financí Andrej Babiš, hlavní politický konkurent ČSSD.

„Neopírám se jen o to, co tam zaznělo, ale i o to, co se dá ověřit z dostupných zdrojů. Tak přesný obraz jsem až do nedávna neměl,” přiznal Zaorálek. Je to podle něj věc nejvyššího významu.

Zaorálek: Stát byl použit k likvidaci konkurentů Agrofertu



„Tady jsou nesmírně závažná podezření, že stát byl použit k likvidaci nepohodlných konkurentů Agrofertu, protože se to prostě nehodilo,” řekl kriticky na úterní tiskové konferenci Zaorálek s tím, že jde o zločin.

Na příští vládě tak podle svých slov navrhne zbavení funkcí Janečka i Schillerové. Vláda se má sejít už v pondělí 23. října i přes nadcházející volby – mandát má až do chvíle, kdy získá důvěru vláda nová.

Babiš: Finanční správu jsem nezneužíval

Andrej Babiš Novinkám sdělil, že firmu Michala Kovárníka nezná. „Já jsem nikdy finanční správu nezneužíval a paní náměstkyně Schillerová také ne. A tu firmu, o které Seznam vyšila reportáž, neznám a nikdy jsem ani neslyšel její název. To je úplný nesmysl a totální výmysl,” napsal v SMS zprávě Novinkám předseda hnutí ANO Andrej Babiš.

Proti tvrzení ministra Zaorálka se ohradil i koncern Agrofert. „Agrofert nemá jakékoli informace o postupech finanční správy, se společností KM Plus neobchoduje, do dnešního dne o její existenci neměl tušení, navíc podniká ve zcela jiné oblasti, proto nemůže být řeč o jakémkoli konkurenčním vztahu. Uvedená reportáž není ničím jiným, než vyfabulovaným útokem na naši společnost a jejího někdejšího akcionáře krátce před volbami do Poslanecké sněmovny,“ uvádí v tiskové zprávě mluvčí Agrofertu Karel Hanzelka.

„Podle této logiky by mělo být zítra zajištěno i celé rodinné sídlo pana Babiše a neměl by se vůbec divit.“ Volební lídr ČSSD Lubomír Zaorálek

Finanční úřad podle Zaorálka aplikuje na nepohodlné firmy presumpci viny. „Jen proto, že se panu Babišovi postavily do cesty. Ten člověk se pohybuje jako bagr a buldozer. Pan Babiš ve své kauze (Čapí hnízdo) pro sebe požaduje presumpci neviny, v tomto případě finanční úřad aplikoval presumpci viny,” pokračoval emotivně Zaorálek k postupu finanční a celní správy v souvislosti s užívám zajišťovacích příkazů.

„Podle této logiky by mělo být zítra zajištěno i celé rodinné sídlo pana Babiše a neměl by se vůbec divit, protože on oproti nim je dokonce trestně stíhán,” nešetřil kritikou Zaorálek. [celá zpráva]

„Škody, které Andrej Babiš působí, jsou větší než ty zisky, o kterých hovoří, že vybral na daních.“ Ministr zahraničí za ČSSD Lubomír Zaorálek

Zaorálek také řekl, že se s podnětem obrátí i na Nejvyšší státní zastupitelství a na policejního prezidenta a budu po nich chtít, aby ti, kteří jsou podezřelí, byli vyslechnuti. „Jsme na stopě zločinu, na kterém participoval stát,” dodal.

Babiš: Zaorálkovi teče do bot



Zdůraznil, že škody, které byly zásahy finanční správy napáchány, bude muset zaplatit stát. „Škody, které Andrej Babiš působí, jsou větší než ty zisky, o kterých hovoří, že vybral na daních. Za tyhle věci bude platit stát, protože ti lidé budou chtít odškodnění,” dodal Zaorálek.

„Panu Zaorálkovi teče do bot. ČSSD má nízké preference a rozhodli se používat každý den brutální lež,“ reagoval Andrej Babiš na Zaorálkova slova.

Finanční správa je podle něj zcela nezávislá. „Do její práce nezasahuje ani ministr, ani náměstek. Zásah jedince tam není prakticky možný,“ dodal Babiš.

Zajišťovací příkazy by se měly užívat jen výjimečně



Zajišťovací příkazy jsou extrémní nástroj, který by správce daně měl užívat jen ve výjimečných případech proti potenciálním neplatičům daní. Umožňuje obstavení majetku, po kterém je plátce daně povinný částku, kterou správce daně stanoví, složit do tří dnů.

Finanční správa v posledních měsících čelí kritice, že zajišťovací příkazy zneužívá, a likviduje tak řadu poctivých firem, které se do řetězových obchodů mohly dostat neúmyslně. Po obstavení účtů totiž mnoho firem není schopno pokračovat v podnikání a někdy se očistí až za několik let.

O používání zajišťovacích příkazů jednal v září i sněmovní rozpočtový výbor. Poslanci se usnesli, že finanční správa by měla využívat zajišťovací příkazy jen výjimečně a posuzovat jejich dopad na podnikatele. Zejména z opozice tehdy zněly i výzvy ke konci generálního ředitele finanční správy Janečka. Ministr financí Ivan Pilný (ANO) správu hájil, mluvil o mediální štvanici vůči ní. [celá zpráva]

Debata ve sněmovním výboru kolem příkazů souvisela také s nahrávkou, na níž hovoří předseda hnutí ANO Babiš o společnosti FAU, která skončila po zásahu finanční správy v konkurzu. Do insolvence se FAU dostala loni v říjnu, o dva měsíce později ji soud poslal do konkurzu. Babiš byl tehdy ministrem financí. FAU má sklad pohonných hmot v areálu přerovské firmy Precheza, jež patří do Agrofertu. [celá zpráva]