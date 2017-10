13:26 - Slovo si vzal předseda poslaneckého klubu KSČM Pavel Kováčik. Ve svém projevu vysvětluje, proč komunisté požádali o svolání mimořádné schůze. „Vím, že mnozí z vás se tomu smějete, čtyři dny před volbami držet věcnost, ale usoudili jsme, že je třeba, aby projednání proběhlo,” řekl. Zdůraznil, že není možné, aby se memorandum podepisovalo tak krátkou dobu před volbami, aniž by se k tomu poslanci nemohli vyjádřit.

13:15 - Poslanci si na návrh ministra kultury Daniela Hermana (KDU-ČSL) připomněli výročí zahájení transportů Židů z protektorátu. První transport do ghetta v polské Lodži odjel 16. října 1941.

13:05 - Šéf Sněmovny Jan Hamáček zahájil schůzi. Poslanci nemají k dispozici hlasovací zařízení, jejich hlasy sčítají skrutátoři.

12:58 - ODS je připravena vyzvat vládu, aby se úhrada z vytěženého nerostu vrátila na původní úroveň, uvedl šéf poslanců ODS Zbyněk Stanjura. „Vláda to nemůže vyřešit. Ta debata je zcestná,“ uvedl šéf poslanců ODS Zbyněk Stanjura, podle něhož se mimořádná schůze o lithiu hodí vládním stranám, aby se nehovořilo o jejich problémech.

12:50 - TOP 09 před zahájením jednání oznámila, že navrhne Sněmovně usnesení, které by vyzývalo příští vládu k přepracování surovinové politiky. Nové zákony by podle strany měly zajistit to, že Česko bude mít dobré výnosy z těžby surovin na svém území, velká část těchto výnosů zůstane v regionech, kde se těží, a bude zajištěna co nejlepší ochrana přírody v postižených oblastech.

Svolání schůze iniciovala KSČM, jejíž poslance podpořilo i hnutí ANO a SPD Tomia Okamury. Strany shodně tvrdí, že lithium by měl těžit stát.

Poslanci se kvůli rekonstrukci jednacího sálu sejdou v prostorech, v nichž obvykle probíhají větší semináře a zasedá v něm klub ČSSD.