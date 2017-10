„Hrad mě požádal o to, že by pan prezident rád navštívil Zlínský kraj. Já jsem odpověděl, že budu velmi rád, když pan prezident přijede, a dodal jsem, že jsme připraveni ho pohostit do výše 30 tisíc korun. Na základě této komunikace mi pan kancléř odpověděl, že bohužel pan prezident k nám v listopadu nepřijede. Jaké jsou důvody jeho rozhodnutí, o tom nechci spekulovat,” uvedl Čunek. [celá zpráva]

Hejtman si podle svých slov úřadu prezidenta váží, je však třeba nastavit systém financování prezidentských cest do krajů.

„Samozřejmě jsem připraven přijmout tohoto i každého jiného prezidenta ve Zlínském kraji, protože to cítím jako čest a povinnost. Druhá věc ale je, že pan prezident a jeho kancelář má svůj rozpočet, ten činí zhruba půl miliardy korun a kraje mají své rozpočty,” podotkl hejtman, podle kterého kraj vždy také platil své pracovníky, kteří cesty připravovali.

Hejtman: Jiné návštěvy pohostíme za pár tisíc



Podle Čunka se v minulosti stalo, že Zeman šel s hejtmanem a dalšími asi patnácti hosty na oběd, poté se však platila faktura za více než 90 lidí, například z četného doprovodu.

Žádná jiná delegace nestála kraj podle Čunka tolik peněz. Návštěva ministra či velvyslance přijde i s obědem podle hejtmana na několik tisíc korun, za četnější zahraniční delegace dá kraj do 15 tisíc korun, řekl Čunek.

Prezidentské cesty by podle něj mohly být levnější, není třeba například tak početné ochranky. Třídenní cesta by podle něj měla stát asi 150 tisíc korun, náklady na návštěvy všech krajů by měly být do dvou miliónů. „To jsou marginální náklady v půlmiliardovém rozpočtu,” prohlásil Čunek.

Hradní kancléř Vratislav Mynář v pátek v rozhovoru pro Český rozhlas Plus prezidentské návštěvy kraje hájil s tím, že se k nim Zeman zavázal v předvolební kampani.

Podle něj také účastnící jednotlivých akcí během návštěvy často nepatří k prezidentovi, ale jsou to třeba podnikatelé vytipovaní krajem. „Večeře a to všechno, to nejsou akce pana prezidenta, ale jsou to akce, které pořádá kraj pro své lidi, protože se chtějí setkávat s panem prezidentem,“ řekl Mynář.

Hrad má vlastní rozpočet

Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí poukázal na to, že by měl prezident náklady na setkání s občany v krajích počítat do nákladů na volební kampaň — Zeman se v lednu pokusí obhájit svůj post.

Podle Čunka však rozhodnutí omezit náklady na návštěvu prezidenta nesouvisí s blížícími se prezidentskými volbami. Prezident by se sám měl rozhodnout, jak často bude do krajů jezdit. „Je to politické rozhodnutí a já ho vždy budu respektovat. Dokonce se domnívám, že je dobře, že prezident jezdí do krajů, ale má k tomu svůj rozpočet," uvedl Čunek.

Podobný názor má i hejtman Libereckého kraje Martin Půta (STAN). Ten chce prosadit, aby se v budoucnu na financování návštěv podílela prezidentova kancelář. Prezident to odmítá.

Zeman v listopadu místo Zlínského kraje zamíří do Olomouckého. Ministr zemědělství a krajský zastupitel Marian Jurečka (KDU-ČSL) požádal olomouckého hejtmana Ladislava Oklešťka (ANO), aby krajský úřad ze svého rozpočtu už Zemanovu návštěvu neplatil. Okleštěk se má k věci vyjádřit na tiskové konferenci, kterou svolal na páteční odpoledne. [celá zpráva]