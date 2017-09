„Mít společné zdanění je pro ČR naprosto nepřijatelné,” řekl v předvolední debatě Pavel Juříček (ANO).

„Cena práce v ČR je na jiné úrovni než v západní Evropě. Musíme mít nejdříve srovnatelné podmínky a pak můžeme mít srovnatelné daně,” uvedl pak Petr Dolínek (ČSSD).

„Chtěl bych Macronovi poděkovat. To, co řekl, rozšíří řady lidí, jako jsme my, kteří budou chtít referendum o vystoupení z EU. Nyní budeme maličký desetmiliónový stát, s nímž si Německo a Francie budou dělat, co chtějí,” poznamenal Lubomír Volný (SPD).

Podle Česko Marka Výborného (KDU ČSL) by se ovšem mělo Česko v případě vzniku vícerychlostní EU dostat do rychlejší skupiny. „KDU ČSL jednoznačně říká, že ČR musí být té součástí EU, která bude rozhodovat o pravidlech,” uvedl Výborný.

Výborný obvinil Volného, že nemá plán B pro případ vystoupení z EU. „Plán B je volný pohyb osob, kapitálu, zboží, nebude jen politická unie, jako u Velké Británie," reagoval Volný.

Podle Výborného by to ale šlo jen těžko. „Na to potřebujete druhého partnera. ČR by neměla při vystoupení z EU takovou pozici jako Velká Británie,” řekl Výborný.

Problémy: byrokracie a chybějící pracovníci

Nejpalčivějšími problémy pro podniky v České republice jsou podle debatujících přílišná byrokracie a nedostatek pracocních sil.

„Živnostníci se topí v haldách papíru. Velkým problémem také je, že na trhu práce chybí 170 tisíc pracovních míst a vláda není schopna zajistit krátkodobá víza pro zahraniční pracovníky,” uvedl Josef Mladý (TOP 09).

Prostor pro pracovníky z ciziny vidí i ODS. „Potřebujeme pracovní síly z ciziny, z Ukrajiny a zemí bývalého Sovětského svazu,” řekl Jan Bauer (ODS).

Spor o „montovnu”

Václav Snopek (KSČM) označil Českou republiku za montovnu. To odmítl Juříček „Slovo montovna bychom už měli všichni zapomenout. Nevíte, o čem mluvíte. Firmy jsou špičkově vybaveny,” řekl.

Podporu by měl podle Dolínka mít autoprůmysl. „Automobilový průmysl je třeba v Česku podržet a na to potřebujeme zlepšit infrastrukturu," řekl.

Juříček odmítl to, že příliš velké spoléhání na automobilový průmysl může vést k problémům v době hospodářského poklesu, kdy lidé nákupy aut odkládají. „Automobilky, které jsou náchylné na cyklické výkyvy ekonomiky, tvoří jen asi polovinu automobilového průmyslu. Zbytek tvoří dodavatelé, kteří vyváží do celého světa," uvedl.