Německá muslimská aktivistka v Praze představila petici za evropský zákon proti extremistům

Evropská unie by měla přijmout společná pravidla pro boj s náboženským extremismem, která by omezila hrozbu teroristických útoků. Řekla to německá aktivistka, spisovatelka, bojovnice za lidská práva Seyran Ateşová, když v Praze představila evropskou petici za přijetí legislativy pro společný boj s terorismem. Ateşová je umírněná muslimka.