„Paní primátorka s námi nekomunikuje vůbec a svádí to na někoho jiného,“ stěžoval si v pátek v České televizi David Bednář ze Sdružení českých taxikářů.

Potvrdil, že taxikáři chystají hromadnou stávku. „Budeme chystat demonstraci, nenazýval bych to blokádou. Možná to bude formou pomalé jízdy, je to v jednání, jakým způsobem protest proběhne. Ale bude velký,“ dodal. Místo zatím podle Bednáře určeno není, zmínil však pražskou magistrálu.

Video

Pražští taxikáři vyhlašují primátorce Krnáčové ultimátum.

Taxikářům vadí, že řidiči společnosti Uber mají jiné podmínky. Kritizují, že řidiči Uberu jezdí bez taxikářské koncese, nemají taxametry či nemusí mít auta evidovaná jako vozidla taxislužby. Hovoří o jakési nekalé konkurenci.

Po Krnáčové taxikáři žádali nápravu do pátečního odpoledne. Praha by podle Davida Bednáře ze Sdružení českých taxikářů měla Uber zakázat.

Město nic nezmůže, tvrdí Krnáčová



Krnáčová už před několika dny Novinkám řekla, že taxikáři nechápou, že město nemůže Uber zakázat ani pro něj určovat podmínky.

„To je úlohou těch, kteří vytvářejí zákony. To je v tomto případě ministerstvo průmyslu a obchodu, které musí stanovit, co je a co není sdílená ekonomika a jak se máme stavět ke službám jako je Uber,“ podotkla primátorka.

Video

BEZ KOMENTÁŘE: Protest taxikářů na letišti.

„Paní primátorce jsme řekli, že toho máme dost. Paní primátorka o tom problému ví tři roky. To je dost času s tím něco udělat,“ řekl v ČT Bednář.

O postupu při protestech taxikářů jednalo ve středu vedení Prahy s policií. „Všichni se shodli hlavně na tom, že udělají maximum pro to, aby se takováto situace buď vůbec, nebo pouze minimálně dotkla obyvatel a návštěvníků hlavního města,“ uvedl k tomu policejní mluvčí Tomáš Hulan.

Taxikáři už v minulých dnech celkem nevybíravým způsobem protestovali dvakrát na Letišti Václava Havla. [celá zpráva]