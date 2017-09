Ani dva roky poté, co německá vláda umožnila uprchlíkům uvázlým na takzvané balkánské stezce vstup do země, není jasné, na jakém právním základě tak učinila. Vyplývá to z posudku právníků Spolkového sněmu, o kterém v pátek, tedy dva dny... Celý článek Merkelová stále nevysvětlila, na jakém právním základě migranty do země vpustila »