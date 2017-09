Žebříček nejliberálnějších poslanců byl sestaven na základě 31 vybraných zákonů, o nichž poslanci v tomto volebním období hlasovali. Jde například o zákon o EET, kontrolním hlášení, zákazu kouření v restauracích, povinné školce nebo třeba umělém oplodnění pro svobodné ženy. Celý seznam najdete zde.

„Záleží na tom, co si kdo představuje pod pojmem liberální. Já jsem levicově zaměřený a nestydím se za to, ale jsem i podnikatel. A vždy jsem bral podnikatele jako především ty, kteří mají zaměstnance,“ komentoval výsledky Novinkám Votava.

Institut se podle slov ředitele Dominika Stroukala soustředil především na zákony, které přinášejí více regulace pro občany, zvyšují byrokracii i zásahy státu do občanských svobod. Poslanec, který takové zákony podpoří, se dostává automaticky do konzervativního křídla.

Výzkum je účelový, tvrdí lidovec

Podle zmíněných poslanců jsou však takové průzkumy zkreslené. „Pokud je založen na výběru několika zákonů, tak ho můžeme považovat za zjednodušený a každé takové posuzování za trochu účelové,” řekl Novinkám lidovec Vít Kaňkovský.

Práce poslance by podle něj měla být hodnocena i na základě předkládaných pozměňovacích návrhů a nikoliv jen na základě výsledků hlasování.

„Někdo chce jen vytvořit svůj pohled nějakým onálepkováním toho, že někdo není liberální,” komentuje výsledky Votava.

„Nerozumím tomu, pokud jsem konzervativní, tak je konzervativní i celá vláda,“ řekl pro Novinky poslanec ČSSD František Adámek a dodal, že třeba při hlasování o protikuřáckém zákonu se přiklonil k názoru poslaneckého klubu.

Hlasováním na základě koaliční spolupráce se brání i poslanec Ladislav Velebný (ČSSD). „Stát by nás buzerovat neměl. Držel jsem se jen toho, co bylo v koaliční smlouvě, kdyby to tam nebylo, tak mám třeba jiný názor,“ uvedl Velebný.

Podpořil například zákon o kontrolním hlášení, povinné předškolní vzdělání či zavedení EET. Právě pro elektronickou evidenci tržeb by v podobě, jakou Sněmovnou loni prošla, už znovu nehlasoval.

EET i zákaz kouření v restauracích by naopak znovu podpořil Václav Votava. „V případě EET jde o dvě věci. V první řadě narovnat podnikatelské prostředí, protože ten kdo je neplatí, tak má konkurenční výhodu, a druhá věc, že platit daně by mělo být normální,“ doplnil Votava.

Lidovci konzervativní být mají

Mezi nejméně liberální poslance patří podle analýzy i předseda lidoveckého poslaneckého klubu Jiří Mihola. „Jsem rád, že jsem konzervativnější, a vím proč. Dokonce by to byl protimluv, kdybych jako křesťanský demokrat podporoval liberální zákony,“ řekl.

Zákony, pro které hlasoval, podle něj automaticky neznamenají zvýšení byrokratické zátěže a omezení svobod. Sám je podle svých slov naopak pro snížení počtu zákonů a pro zmenšení administrativní zátěže.

Nejhůře z lidovců dopadl ministr kultury Daniel Herman. Na dotaz Novinek, zda má pocit, že omezuje svobodu v této zemi, však doposud neodpověděl.

Autoři analýzy se inspirovali u americké organizace Freedom Works. Analýza byla sestavena na základě 31 vybraných zákonů a byli do ní zahrnuti všichni poslanci, kteří se zúčastnili alespoň pěti hlasování. Někteří si však již nyní stěžují, že údaje jsou chybné a oni hlasovali jinak.

V analýze se také neobjevuje průběh jednotlivých čtení, jak zákony procházely Sněmovnou, ale až definitivní verze. Některé z nich byly i novelizovány, což také autoři nezohlednili. Neobjevuje se ani rozlišení mezi tím, zda byl poslanec nepřítomen nebo se hlasování zdržel, což v praxi často znamená negativní hlas.