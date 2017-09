Podle komunistů smlouva není rovnoprávná a pro Kanadu je výhodnější. Komunisté upozorňovali i na výjimky, které si vyjednaly některé evropské státy. „Nejsem liberál,” přiznal ve středu šéf komunistů Vojtěch Filip v rámci své kritiky dokumentu, který má odstranit cla a další obchodní bariéry.

Ministr financí Ivan Pilný (ANO) Filipovu poplašnou rétoriku odmítl, stejně jako lidovecký poslanec Ivan Gabal.

„Pan předseda řekl, že není liberál. Ne to není, je to komunista. A tím je řečeno vše,” nebral si servítky ministr kultury Daniel Herman (KDU-ČSL) a připomněl Filipovi i komunistům 40 let jejich vlády.

Poslanci KSČM postupně také přitvrdili a rozhodli se zdržovat a oddalovat hlasování.

Směs drzosti,blbosti a ideologie zla,tak by se dala shrnout obstrukce komunistů k Hospodářské a obchodní dohodě mezi Kanadou a EU. — Jiří Mihola (@JMihola) 13. září 2017

Zastánci dohody očekávají, že její ratifikace povede k nárůstů obchodní výměny mezi EU a Kanadou až o pětinu.