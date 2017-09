Jak Právo v pondělí upozornilo, poté, co začala platit novela školského zákona, která zavedla povinný předškolní rok, některé školky začaly po rodičích chtít, aby omlouvaly své děti písemně a dlouho dopředu. Za dvacet hodin absence pak školka nahlašuje rodiče na OSPOD neboli sociálku. Doposud se ve školkách tak přísná pravidla neplatila, rodiče řešili omlouvání ratolestí domluvou či SMS zprávou. [celá zpráva]

„Vyzývám ministra školství, aby neprodleně a rychle zasáhl. Aby vydal metodický pokyn, jak přesně se mají školky zákonem řídit, aby si zákon nevykládaly po svém,“ uvedl na mimořádném tiskovém brífinku Stanjura.

Novela školského zákona je podle Stanjury příkladem zbytečné byrokracie, která nic neřeší. „Chceme, aby dopad na rodiče byl co nejmenší, aby předškolní děti měly stejný režim jako menší děti,“ uvedl předseda poslanců ODS.

„Takový postup je naprosto absurdní a jde proti zájmům jak rodičů, tak samotných mateřských škol. Ti, kdo posílali děti do školky, tak budou činit i nadále, ale přibudou jim k tomu další nesmyslné povinnosti. Ti, kdo děti do školky neposílali, to dělat stejně nebudou, protože školka je nijak nedohledá,“ doplnila jej první místopředsedkyně ODS Alexandra Udženija, která připomněla, že podle médií nenastoupily do povinného předškolního roku tisíce dětí a stát nemá páky na jejich dohledání.