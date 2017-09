Ve čtyřech tubusech, z nichž dva byly z roku 1949 a zbylé z roku 1984, našli radní různé dokumenty. V prvním tubusu z poválečné doby objevili oficiální dopis, v němž jeho autoři zmiňují poškození radnice během Pražského povstání v květnu 1945.

Je zde také uvedeno, že po únorovém převratu byla všem obyvatelům zajištěna klidná budoucnost. Podle dopisu, který byl do schránky vložen 28. října 1949, se na opravu radnice složil celý národ.

Ve druhém tubusu radní našli stránky z novin z roku 1949, také pamětní zápisy o řemeslnících či opravářích radnice, další od klempířů nebo tesařského závodu.

V tubusech z roku 1984 našli opět tehdejší listy, mimo jiné Hospodářské noviny, také pamětní listinu, v níž je zmíněno, že náklady na opravu radnice se vyšplhaly na pět miliónů tehdejších Kčs. Radní ze schránek vytáhli i několik bankovek a mincí.

Co s mincemi a dokumenty bude dále, se rozhodne do tří měsíců, kdy má současná rekonstrukce radnice skončit. Část z nalezených věcí se do věže zřejmě vrátí, část skončí v národních archívech, odhadli po otevření schránek zástupci Prahy.

Rekonstrukce potrvá do podzimu 2018

„Schránky byly zacínované, jedna z nich je označena datem poslední opravy radnice, tedy po druhé světové válce,” sdělil ještě před otevřením schránek Novinkám mluvčí pražského magistrátu Vít Hofman.

Do makovic, tedy malých kupolí na vrcholcích věží, se při dokončení stavby často ukládaly různé cennosti nebo také dobové dokumenty, sloužící jako vzkaz budoucím generacím. Stejně chtějí postupovat radní i nyní, jak bude jejich vzkaz vypadat, se ale teprve rozhodne.

Věž Staroměstské radnice nyní prochází rekonstrukcí, která začala letos na jaře a skončit by měla na podzim příštího roku. Pro veřejnost je věž zcela uzavřena do konce letoška. Od prosince 2017 do dubna 2018 nebude přístupná radniční kaple a v období leden 2018 až květen 2018 bude demontován pražský orloj.

Stavba dominanty pražského Starého Města byla dokončena ve 14. století. Jižní stranu věže vysoké 69,5 metru zdobí orloj z roku 1410, který byl v pozdější době dále upravován a zdokonalován, mimo jiné mistrem Hanušem. Kalendářní desku se zvěrokruhem pro něj zhotovil Josef Mánes, dosazena byla ve druhé polovině 19. století.