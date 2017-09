„Deklarace od ostatních poslaneckých klubů byla jasná,“ prohlásil lidovecký předseda Pavel Bělobrádek. Naopak ho překvapilo, že poslanci hnutí ANO při hlasování opustili jednací sál. „Zřejmě se vyhnuli té konfrontaci, aby někdo nehlasoval pro vydání a někdo proti a vyřešili to tím, že nehlasovali vůbec. Nečekal jsem to, ale je to jedna z možných variant, jak se postavit k hlasování,“ zhodnotil.

Poslanec TOP 09 Martin Plíšek kritizoval, že poslanci ANO dlouhými projevy nemístně protahovali debatu. „To, že se nakonec nezúčastnili hlasování, považuji za zbabělost z jejich strany. Mohli svůj názor vyjádřit aktivním hlasováním,“ řekl.

Gazdík: ANO není demokratické hnutí



Šéf hnutí STAN Petr Gazdík prohlásil, že poslanci nemají být nadlidi. Chování členů ANO podle něj působí poněkud podivně. „Strana, která měla ve svém programu, že všichni si mají být rovni a že zruší poslaneckou imunitu - a pak odejdou ze sálu, tak to pak působí, jako když jim někdo přikáže. Ukazuje to, že hnutí ANO není standardní demokratické hnutí,” podotkl Gazdík.

Odmítl argumentaci Babiše i Faltýnka, že se jedná o účelovou kauzu, která má hnutí poškodit před volbami. „Řeší to i evropský protikorupční orgán. Ty věci vzbuzují podezření, vše by mělo být prošetřeno. Nebyl důvod poslance nevydat,” uvedl.

Stanjura: Mohli jsme si to ušetřit



„Hlasování nebylo nijak překvapivé,“ konstatoval šéf poslanců ODS Zbyněk Stanjura. „Ale celý dnešní den jsme si mohli ušetřit, kdyby na svůj mandát rezignovali,“ dodal. Podobně se vyjádřil i volební lídr ČSSD a ministr zahraničí Lubomír Zaorálek. „Připadá mi, že jsme si celou tu debatu mohli ušetřit. Strávili jsme tady hodiny nadbytečnými debatami,“ komentoval.

„Ten způsob, který zvolilo hnutí ANO, byl zvláštně bolestínský a alibistický. Mně přišlo, že o to, co zaznívalo z úst Babiše, že je Sněmovna neproduktivní, se dnes postaral sám,“ dodal Zaorálek. Politici by podle jeho mínění měli fungovat jako řádní občané a Sněmovna by měla v budoucnosti institut imunity poslanců zrušit.

Podle předsedy KSČM Vojtěcha Filipa poslanci hnutí ANO svým chováním zdůraznili, že si myslí, že se jedná o politickou kauzu. „Jen zdůraznili svůj názor, že je to kauza politická a ještě více zpolitizovali celé projednání. Debaty o imunitě spíše škodí samotnému institutu,“ řekl Filip.

ANO postup hájí, mluví o „taškařici”



Poslankyně Helena Válková z ANO ale tvrdila, že se jen nechtěla celé „taškařice“ v sálu účastnit. „Pro mě osobně je to jediný čestný způsob, že se toho nezúčastním. Nechci se účastnit na šestihodinovém divadle různých poslanců. Nešlo o argumenty, ale o to, kdo lépe promluví a lépe zaujme diváky a potenciální voliče,“ řekla.

Původně prý přitom sama chtěla hlasovat pro vydání, aby mohli Babiš s Faltýnkem očistit svá jména. „Ale ten průběh a to, co tomu předcházelo, mě utvrdilo v tom, že i když to bude vypadat zbaběle, tak mám dobrý pocit, že u toho nebudu,“ shrnula.

Její kolega, místopředseda Sněmovny Radek Vondráček, dodal: „Po tom všem, co jsme si vyslechli a jaké máme pochybnosti k této akci, tak jsme se rozhodli a postavili se proti předsedovi a místopředsedovi, protože oba si přáli být vydáni.“