Pouze do úterních 16 hodin je k vidění i soudobá technika z výzbroje protiletadlového raketového pluku „Tobruckého“ ze Strakonic, stejně jako obrněné vozidlo Dingo, střela KUB nebo ruční přenosné protiletadlové systémy.

Největší atrakcí pro děti byl hlavně obrněný vůz Dingo.

FOTO: Novinky

Cílem výstavy je připomenout veřejnosti historii používání raketové techniky. Armáda ČR tuto techniku využívá 25 let.

Rakety napříč historií

„Výstava se skládá z panelů, kde jsou prezentovány samotné počátky moderního vývoje v letech první světové války přes meziválečné období včetně československého vývoje vedeného Ludvíkem Očenáškem, přes období druhé světové války a ten široký vývoj v období války studené,” řekl Novinkám jeden z autorů výstavy z Vojenského historického ústavu Ivo Pejčoch. „Je tam nastíněno i využití raketových technologií pro kosmický výzkum,“ dodal.

Výstava potrvá až do konce října.

„Na panelech je i technika, kterou československá armáda vlastnila v minulosti. Z nichž takové asi nejvýznamnější, třeba i pro nás jako obyvatele, by byly rakety SCUD, což byly rakety, které měly dolet několik set kilometrů a mohly nést i jaderné hlavice, a v případě jaderného konfliktu by tomu tak zřejmě bylo, což by vyvolalo pravděpodobně odpovídající odezvu ze zahraničí. To znamená, že i nás by se dotkl ten jaderný konflikt velice citelným způsobem,“ míní druhý autor výstavy Prokop Tomek.

Nejmodernější přístroj

Na zahájení výstavy byl k vidění i nejmodernější raketový protiletadlový komplet RBS-70, který má v užívání právě raketový pluk ze Strakonic.

„Je to protiletadlový prostředek určený k ničení nízkoletících cílů. Je ale nutnost přímé viditelnosti, protože operátor celou dobu raketu navádí na cíl. Musí se obsluhovat manuálně. Je to hodně citlivé a chce to opravdu jemnou manipulaci s naváděcím systémem, aby opravdu ta raketa zasáhla cíl,“ vysvětlil desátník Arnold Schlehuber s tím, že zbraň je ale přenosná a velmi dobře skladná.

Nejmodernější raketový protiletadlový komplet RBS-70 mají vojáci ve Strakonicích.

