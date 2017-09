Zeman navštívil Akademii řemesel Praha – Střední školu technickou. Studentům prvního ročníku řekl, jak je potřeba technické zaměstnání.

„Uvedl bych jeden příklad, který jsem zažil před patnácti lety, když jsem jako premiér dostal do ruky seznam profesí. Mimo jiné tam byla profese rakvář manažer. Hluboce jsem se nad tím zamyslel. Protože když někdo vyrábí rakve, tak zrovna nepotřebuje studovat manažerské příručky,” prohlásil.

Před patnácti lety podle něj chtěl mít každý ze svého dítěte ekonoma, právníka či lékaře. Podle prezidenta se ale ukázalo, že platy těchto lidí začaly klesat a platy lidí v technických oborech začaly stoupat.

Zeman si rýpl i do zákonodárců. „Existuje žebříček prestiže profesí – tam jsou řemeslníci na jednom z čelných míst hned po učitelích, vědcích. Poslanci jsou předposlední. Poslední je uklízečka. Ale jak tak sleduji vývoj, není vyloučeno, že uklízečka se dostane před poslance,” glosoval.

Školní rok zahajoval i premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD), ten navštívil prvňáčky v Břeclavi.

Nový školní rok zahájen :) Dnes jsem popřál hodně úspěchů a samé jedničky prvňáčkům Základní školy Slovácká v Břeclavi. pic.twitter.com/jVNWK4jWGd — Bohuslav Sobotka (@SlavekSobotka) 4. září 2017

V mateřských, základních a středních školách přibude v tomto školním roce proti minulému celkem zhruba 15 000 žáků. Vyšší bude počet dětí zejména v základních školách a předškolních zařízeních, mírně ale stoupne zřejmě i počet středoškoláků.

Ministerstvo odhaduje, že do školek bude chodit 370 000 dětí, do základních škol 922 900 žáků a do středních škol celkem asi 395 000 studentů.