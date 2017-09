Týdenní průměrné teploty v srpnu se podle meteorologů pohybovaly kolem dlouhodobého normálu a podobné by to mělo být i v září.

„Období od 4. září do konce měsíce bude jako celek teplotně průměrné nebo slabě nadprůměrné. Z hlediska srážek lze očekávat, že v nejbližších dvou týdnech spadne méně srážek, než je obvyklé pro první polovinu září. V dalších týdnech až do konce září jsou očekávané už průměrné srážky. Období od 4. září do 1. října jako celek bude srážkově podprůměrné,“ píše se ve zprávě ČHMÚ.

V neděli kolem 19 stupňů

V neděli by podle týdenní předpovědi měla teplotní maxima sahat k 19 stupňům Celsia, na severovýchodě a východě pak může být dokonce jen kolem 14 stupňů. Čekat lze také přeháňky nebo déšť, zejména na východě.

Příliv chladného vzduchu by pak měl zvolna slábnout, přesto teploty nebudou výrazně vyšší.

Na pondělí meteorologové předpovídají nejvyšší denní teploty mezi 17 a 21 stupni, na úterý 18 až 22, ojediněle 24 stupňů, na středu 19 až 23 stupňů a na čtvrtek 16 až 20 stupňů. O moc jiné by to nemělo být ani v závěru týdne, kdy by měl teploměr ukázat maximálně 20, později 24 stupňů.

Po celý týden se také mohou ojediněle objevovat přeháňky nebo déšť.