Sobotka vyzval Pilného dopisem, aby prověřil, že vše bylo podle zákona a že daňová správa postupovala podle svých pravomocí. „Aby také prověřil, zda vedení ministerstva financí nějakým způsobem nezasahovalo v rozporu se svými kompetencemi do činnosti daňové správy,“ uvedl Sobotka po bilanční schůzce s ministrem obrany Martinem Stropnickým (ANO).

Dodal, že očekává, že Pilný mu do 30 dnů poskytne potřebné informace.

Úřad se má podle premiéra postavit k pochybnostem vzešlým z nejnovější nahrávky zveřejněné na anonymním twitterovém účtu Skupiny Šuman. Na ní se má Babiš vyjadřovat k případu opavské firmy FAU. Po zásahu finanční správy skončila v konkurzu a podle Hospodářských novin soud konstatoval, že úřad postupoval nezákonně.

„Ty naši klekli na tu FAU Přerov, takže ta je v insolvenci, obstavené účty, vagóny,” říká Babiš na nahrávce, která má necelou minutu. Není jasné kdy a s kým na ní Babiš mluví.

Do insolvence se FAU dostala loni v říjnu, o dva měsíce později ji soud poslal do konkurzu. Babiš byl tehdy ministrem financí. FAU má sklad v areálu Prechezy, která patří do holdingu Agrofert, který donedávna Babišovi patřil.

Na společnost FAU se podle HN nejprve zaměřila celní správa, která společnosti doměřila spotřební daň za minerální oleje, které obchodník dovezl z Rakouska a prodal je jihlavskému Agropodniku. FAU se proti krokům celníků bránila žalobou a nakonec i uspěla, když soud konstatoval, že spotřební daň platit nemusela, protože neuváděla zboží do volného oběhu, a že argumentace úřadu je absurdní.

Finanční správa mezitím prostřednictvím zajišťovacích příkazů obstavila firmě majetek. Úředníci vymáhali po firmě FAU DPH za jeden obchod hned dvakrát. Poprvé po ní chtěli jako po ručiteli 200 miliónů korun, které neodvedla zkrachovalá společnost Verami. Tentýž den si berní správa řekla dalšími příkazy o 218 miliónů. „Nabyla totiž dojmu, že firma FAU, kterou podezřívala ze zapojení do řetězce zasaženého podvodem na DPH, daň nezaplatí. Následovala okamžitá exekuce a firma skončila v konkurzu," uvedly HN, podle kterých budou majitelé firmy FAU po státu žádat náhradu škody.

Twitterový účet Julius Šuman v květnu publikoval několik nahrávek Babiše, v červnu zveřejnil například auditorskou zprávu ministerstva financí o farmě Čapí hnízdo či analýzu společnosti Imoba. Na první nahrávce Babiš mluvil vulgárně o členech vlády včetně premiéra Sobotky či novinářích. Na dalších s novinářem svého bývalého deníku diskutoval o tom, kdy zveřejnit materiály o politických soupeřích hnutí ANO. Nahrávky byly jedním z impulzů pro vznik sněmovní komise k únikům informací z vyšetřovacích spisů.