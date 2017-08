Stávka učitelů není podle šéfa školských odborů Františka Dobšíka na pořadu dne, v pátek však hodlají kantoři uspořádat na 500 shromáždění po celé České republice, kde chtějí své požadavky vysvětlovat veřejnosti.

Na setkání v Praze si pozvali i významné politiky — účast prý přislíbil lídr ČSSD Lubomír Zaorálek nebo ministr financí Ivan Pilný (ANO).

Vyhrožovat v době, kdy se vyjednává, není taktické ani vůči veřejnosti, pokud chceme její podporu. šéf školských odborů František Dobšík

„O stávce se vedou velké debaty a je nám vyčítáno, že jsme příliš laxní. Ale podle mě není doba určovat konkrétní termín stávky. Jsme připraveni se tomu postavit čelem, ale vyhrožovat v době, kdy se vyjednává, není taktické ani vůči veřejnosti, pokud chceme její podporu,“ řekl Dobšík.

Zleva předseda Vysokoškolského odborového svazu Petr Baierl, předseda Unie školských asociací Jiří Zajíček a předseda České konference rektorů Tomáš Zima na tiskové konferenci k chystanému protestu kvůli nespokojenosti se současnou situaci ve školství.

FOTO: Kateřina Šulová, ČTK

Ani předseda konference rektorů a rektor Karlovy univerzity v Praze Tomáš Zima nechtěl upřesnit další postup pro případ, že politici požadavkům škol a odborářů nevyhoví.

Miliardy navíc



Odbory chtějí, aby se mzdy učitelů zvedly už od listopadu o 15 procent, což by znamenalo 11 miliard navíc. Pro nepedagogické pracovníky chtějí navýšit platy o 10 procent. To by vyšlo na dvě miliardy.

Vysoké školy se domáhají splnění slibu zvýšení jejich rozpočtu o 4,5 miliardy korun. Většinu by investovaly do zvýšení svých rozpočtů, což by se odrazilo na platech pedagogů. Zčásti by si přilepšili i doktorandi v rámci stipendijních programů. A další část by měla být věnována studijním programům, o které má stát zájem.