Jak řekl Právu, spis studoval za přítomnosti vyšetřovatele a mohl si dělat poznámky. Podle předsedkyně výboru Miroslavy Němcové (ODS) vedle Humla, který je zpravodajem výboru k této kauze, zájem o přečtení spisu zatím projevil i druhý zpravodaj Jiří Dolejš (KSČM) a také tři ze čtyř členů výboru za ANO.

Jediný z členů hnutí, kdo nepožádal o její dopis potvrzující, že jde o člena imunitního výboru a může si tedy spis přečíst, je Jiří Zlatuška. Jak dodala, ona se na spis dívat nepůjde. Stejně tak jsou rozhodnuti Martin Plíšek (TOP 09) a Roman Sklenák (ČSSD).

Huml si spis prostudoval hned první den, co policie nahlédnutí do zhruba 3500 stánkového dokumentu umožnila, tedy ve čtvrtek. „Já jsem z toho udělal zpravodajskou zprávu pro poslance, a protože je jen pro poslance, tak vám k tomu nic víc neřeknu,“ odmítl popsat svou návštěvu na pražské policii.

Dolejš, který nahlédnutí do spisu považuje z titulu své funkce za povinnost, se se spisem seznámí až v pondělí. V úterý se pak na policejní ředitelství chystají společně Roman Procházka a František Petrtýl z ANO. Jejich kolegu Matěje Fichtnera se Právu nepodařilo oslovit, ale protože to byl právě on, kdo žádost o poskytnutí spisu výboru inicioval, je zřejmé, že se na policii vydá také.

Úterý 29. srpna je posledním dnem, kdy poslanci mohou spis studovat. Policie jim na to vyhradila každý pracovní den od devíti ráno do tří odpoledne.

Babiš a Faltýnek spis ještě neuvidí

O den později se ke kauze podruhé sejde imunitní výbor. Na jednání je pozván Babiš i Faltýnek a také vyšetřovatel z pražského krajského ředitelství Pavel Nevtípil a dozorující pražský státní zástupce Jaroslav Šaroch. Výbor se musí do 6. září rozhodnout, zda doporučí Sněmovně oba poslance zbavit imunity. Toho dne má plénum Sněmovny na návrh organizačního výboru, který bod zařadil napevno, hlasovat.

Babiš a Faltýnek ani jejich advokáti se až do chvíle obvinění s trestním spisem seznámit nemohou. Na imunitním výboru dostanou pouze pětistránkovou žádost, v níž policie cituje paragrafy, ze kterých je chce obvinit. Podezřívá je z dotačního podvodu a z poškození finančních zájmů EU, v případě Babiše z organizátorství a Faltýnka z účastnictví na těchto dvou trestných činech. Podle Babiše je celá kauza účelová a má ovlivnit podzimní volby.

Chovanec odkázal Zemana na BIS

Ministr vnitra Milan Chovanec (ČSSD) odmítl podle ČTK slova prezidenta Miloše Zemana, podle něhož žádost o vydání Andreje Babiše a Jaroslava Faltýnka k trestnímu stíhání vzbuzuje podezření o zneužití policie pro politické účely. Podle Chovance by se měl Zeman obrátit na Bezpečnostní informační službu (BIS) nebo by měl požádat o svolání Bezpečnostní rady státu.

Pokud Zeman zpochybňuje trestní řízení bezdůvodně, tak podle Chovance narušuje důvěru občanů ve stát i politiku. Zeman ve čtvrtek v TV Barrandov žádost označil za policejní provokaci a za podvod na voličích. Policie podle Zemana podezření vyšetřuje pozdě, mělo se tak stát před rokem či třemi.

V TV Barrandov prezident také uvedl, že věcně nic proti vyšetřování Babiše a Faltýnka nemá. Vadí mu ale načasování žádosti dva měsíce přes sněmovními volbami. Do voleb podle něj policie kauzu vyšetřit nestihne.