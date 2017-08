Někteří zájemci o Hrad ale ještě nevědí, jestli se o funkci budou ucházet. Podle stejného zákona ale mají čas na rozhodnutí až do začátku listopadu. Kontrolní úřad bude proto při udělování sankcí patrně vycházet z toho, jestli se aktivity možných kandidátů dají považovat za kampaň, řekl člen jeho vedení Jan Outlý. Většina potenciálních kandidátů již má transparentní účet zřízený. Například prezident Miloš Zeman jej ale ještě nezveřejnil.

Termín prvního kola voleb oznámil ve středu předseda Senátu Milan Štěch na 12. a 13. ledna. Za jejich vyhlášení ale bude považována až chvíle, kdy rozhodnutí vyjde ve sbírce zákonů. Stát by se tak mělo v nejbližší době. Ode dne zveřejní pak budou mít kandidáti pět dnů, aby kontrolnímu úřadu nahlásili číslo svého učtu. Někteří z nich, třeba senátor Jaroslav Kubera (ODS), ale zatím nevědí, zda se vůbec voleb budou účastnit.

„Zákon je trochu nejasný, protože předjímá, že kdo se chce účastnit voleb, tak musí být připraven kdykoli vstoupit do kampaně, když dotyčný aktér vyhlásí volby,” podotkl Outlý. Podobnou situaci úřad řešil i v případě sněmovních voleb. „Zákon říká, že se volební účet má nahlásit do pěti dnů od vyhlášení voleb, pokud to někdo neučiní, budeme to muset řešit. Rozhodující pro nás bude to, jestli dotyčný vedl reálně kampaň nebo ne,” odpověděl Outlý na otázku, jak bude úřad přistupovat k těm, kteří o své kandidatuře rozhodnou později.

Většina uchazečů o post prezidenta si již transparentní účet zřídila. Textař a podnikatel Michal Horáček a bývalý šéf Škody Auto Vratislav Kulhánek sdělili, že už jeho číslo úřadu nahlásili, další z favoritů voleb Jiří Drahoš tak chce učinit bezprostředně poté, co termín voleb vyjde ve sbírce listin. Lékař a aktivista Marek Hilšer chce registrační úkony splnit po 29. srpnu, kdy se vrátí ze zahraničí, i on už ale účet používá.

Zeman prý kampaň nepovede



Zeman dosud transparentní účet veřejnosti nepředstavil. Na otázku, kdy se tak chystá učinit, zástupci jeho volebního týmu neodpověděli. K tématu kampaně se nechce vyjadřovat ani jeho mluvčí Jiří Ovčáček, novináře odkázal na volební tým.

Právě začátek volební kampaně Zemana bude kontrolní úřad bedlivě sledovat. Prezident řekl, že žádnou kampaň nepovede. Úřad ale již v minulosti oznámil, že za ni bude považovat i návštěvy krajů, kde se Zeman potkává s voliči. Hrad takový výklad odmítá s tím, že na krajské cesty prezident jezdí od svého zvolení. Outlý nechtěl spekulovat, jak bude úřad postupovat, pokud by Zeman krajské cesty do nákladů kampaně nezapočítal.

„Jsem přesvědčený, že se prezident bude řídit platným zákonem o volbě prezidenta a nemám důvod si myslet něco jiného,” řekl.

Kontrolnímu úřadu musí kandidáti podle zákona do tří dnů před volbami nahlásit všechna bezúplatná plnění. Ten informace porovná se svými poznatky z doby kampaně. Zda bylo porušeno některé nařízení, ale nebude úřad podle Outlého během tří dnů zbývajících do voleb schopen ověřit. Výsledky šetření tak pravděpodobně budou známy až po volbách. Během kampaně ale může úřad sankcionovat třeba nezřízení volebního účtu, stránek s informacemi o financování kampaně nebo neoznačování kampaně, dodal Outlý.

Pokud by byla zjištěna závažná provinění až po volbách, úřad může udělit pokutu, ale samotný výsledek voleb napadnout u soudu nemůže. Učinit by tak mohl podle Outlého neúspěšný protikandidát.