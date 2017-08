„Vše se odehrálo velmi rychle. U porodu asistoval manžel, kolemjdoucí muž mu půjčil triko k zabalení miminka. Když pak pracovníci blízkého interního oddělení uslyšeli křik, přišli pomoci. To už zdravá holčička byla na světě. Zdravotníci z porodnice pak zajistili další péči o novorozence i matku,“ řekl primář gynekologicko-porodnického oddělení Michal Turek.

Podle něj to byl téměř mystický okamžik, protože se dítě narodilo pod stoletou lípou malolistou, která patří mezi nejkrásnější a nejstarší stromy v nemocničním areálu. Je pojmenovaná po zakladateli písecké nemocnice MUDr. Václavu Šťastném. A šťastnou se stala i pro tuto maminku.

Do písecké nemocnice jezdí rodit ženy i z okolních okresů čím dál častěji. Loni se tam narodilo 906 dětí včetně 16 dvojčat, což bylo o 41 dětí víc než v předchozím roce.

„Porodnost se v naší nemocnici postupně zvyšuje už několik let. Je to dáno zejména kvalitou poskytované péče, nadstandardním přístupem i prostředím a také tím, že jsme společně s českobudějovickou nemocnicí jedinými zdravotnickými zařízeními v kraji, kde máme akreditovaná centra s péčí o nedonošence. To zajišťuje péči o nedonošené novorozence,“ konstatoval ředitel nemocnice Jiří Holan.