Problém je v tom, že letošní absolventi měli podat žádost o zařazení do programu do 30. června. Někteří z nich však promovali až v červenci, a nemohli si tak k přihlášce dodat číslo svého diplomu, což je od letoška nová povinnost.

Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví zveřejnil zprávu o změně termínu pro podání žádosti až 21. července, tedy tři týdny po vypršení lhůty k zápisu. Zhruba stovka budoucích praktických lékařů tak nedostala možnost, aby včas zareagovala a o dotaci se přihlásila.

Raději odejdou do zahraničí



Chyba v zákoně tak čerstvým absolventům fakticky znemožnila dál se vzdělávat a stát se praktickými lékaři. „Rezidenční místa jsou jedinou šancí absolventů, jak se stát praktickými lékaři. Bez tříleté povinné specializační přípravy to zkrátka nejde,” vysvětlil předseda Společnosti všeobecného lékařství Svatopluk Býma.

Pokud se studentům nepodaří přihlásit do programu, ztratí nárok na dotaci pro specializační vzdělávání, která na jedno místo po dobu tří let činí 1 440 000 korun. Podle Býmy nyní hrozí, že řada absolventů raději odjede do zahraničí, než aby náklady na praxi hradili z vlastní kapsy.

Nový dotační program nemusí pomoci

Ministerstvo se snaží chybu napravit a pro přechodné období chce vytvořit nový dotační program. „Jde o řešení, kde letos absolvující mladí lékaři nebudou nijak zdrženi ani finančně omezeni ve specializační přípravě pro své budoucí lékařské povolání,“ upřesnil ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík.

Podmínky pro zařazení má ministerstvo zveřejnit do konce září. Jenže vzhledem k tomu, že většina lékařů standardně nastupuje na rezidenční místa 1. září, nestihnou se včas zapsat ani do nového programu.

Společnost všeobecného lékařství proto navrhuje ministerstvu, aby posunulo termín alespoň na konec srpna. „Teprve potom konečně půjde o řešení, kdy letos absolvující mladí lékaři nebudou nijak zdrženi ani finančně omezeni ve specializační přípravě,” uzavřel Býma.