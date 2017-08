Po třech hodinách rozmluvil sebevraždu svému krajanovi, který se chtěl zabít skokem ze stožáru vysokého napětí kvůli tomu, že mu pracovní agentura odmítla vyplatit mzdu. Vyjednávání přitom nebylo vůbec jednoduché, situace se totiž měnila každým okamžikem.

Když už to vypadalo, že je vše na dobré cestě, cizinec stojící ve špičce stožáru těsně pod dráty se pořezal žiletkou. Doicsar s mužem komunikoval nejprve přes mobil, který asi po hodině a půl sebevrah v záchvatu vzteku zahodil. Pak na sebe jen pokřikovali.

Že jde o Rumuna, policisté zjistili, když shodil peněženku, kde měl doklady. „Kolegové poté automaticky volali mně. Vůbec jsem nevěděl, co mě čeká. Když jsem dorazil na místo, nikdo vlastně nevěděl, co nahoře dělá a co vlastně chce,“ vzpomínal Doicsar, který pracuje na kriminálce.

Chtěl jet domů

Když se poté muže zeptal, proč na stožár vylezl, odpověděl, že chtěl odjet domů, ale agentura mu nechtěla zaplatit mzdu za poslední měsíc. Tvrdil, že se s ním nikdo nebaví a nikoho to nezajímá.

„Poté jsme spolu navázali užší kontakt. Chtěl jsem si udělat obrázek, co je to za člověka. Povídali jsme si o tom, co všechno už zažil. Říkal, že vyrůstal v dětském domově, nemá žádnou rodinu a cítí se jako nějaký vyvrhel společnosti,“ vybavoval si policista dramatické okamžiky.

Rumun mu také přiznal, že je epileptik a trpí psychickými problémy. „To se také ukázalo během našeho rozhovoru. Chvíli byl v klidu, pak se zase rozčílil a vypadalo to, že výhrůžky uskuteční. Pořád měl pocit, že na něho něco chystáme, že nedodržíme slib, který jsme mu dali, a to, že své peníze dostane. Pak už i křičel, že ho vlastně žádné peníze nezajímají a že domů ho odvezou mrtvého,“ pokračoval Doicsar.

Stíhaný nebude



Že byla situace skutečně vyhrocená, potvrdil i velitel klatovských hasičů Miroslav Marek. „Jakmile jsme se dole pohnuli, muž začal nahoře vyvádět. Nedalo se vůbec nic předvídat,“ uvedl Marek. Když Rumun dostal opakované ujištění, že policisté na něj neskočí a nezavřou ho, pomalu začal slézat dolů.

„Dal jsem slovo, že mu pouze lékař ošetří jeho řezná zranění a může jet domů, tak jak si představoval. Když už byl jen kousek nad zemí, opět si to rozmyslel a začal šplhat nahoru. Zase jsem musel čekat, až se uklidní, a znovu ho pak začít přemlouvat. Naštěstí se to povedlo a on mi nakonec děkoval, že to dopadlo, tak jak to dopadlo,“ uzavřel Doicsar.

Za extempore na stožáru policie Rumuna nijak postihovat nechce. „Šetříme to jako pokus o sebevraždu. S ohledem na psychický stav dotyčného a také proto, že nezpůsobil žádnou škodu, proti němu žádné řízení nepovedeme,“ vysvětlil šéf klatovské policie Jan Myslivec.

Poukázal na to, jak důležité bylo s cizincem v této situaci komunikovat v jeho mateřském jazyce. „To, že některý z policistů s ním dokázal hovořit jeho mateřštinou, vyostřenou atmosféru zklidnilo,“ uzavřel Myslivec.