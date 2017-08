Téměř dvě třetiny Čechů přispívají na charitu

Většina Čechů a Češek se snaží tak či onak pomáhat potřebným. Až 62 procent z nich podporuje alespoň jednu charitativní oblast. Nejvíce Češi podporují nemocné děti a zvířata v nouzi, a to nejčastěji formou finančních příspěvků v rozmezí od 100 do 500 Kč za rok. Vyplynulo to z nedávného průzkumu agentury Ipsos.