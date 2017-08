Řidiči mířící z centra od magistrály přes Argentinskou se nově musí ještě před připojením vozidel z Povltavské vměstnat do jednoho pruhu, což způsobuje ve špičkách tvorbu kolon vozidel popojíždějících od křižovatky Argentinské a Plynární.

Na první pohled nelogické opatření má zřejmě pomoci s kolonami v těchto místech.

Dopravu totiž komplikuje i údržba probíhající v ulici V Holešovičkách ve směru do centra, která potrvá do konce srpna a kvůli níž je jeden pruh převeden do protisměru.

Zatímco podle TSK je doprava i ve špičce plynulá, záběry Novinek ukazují, že i v prázdninovém provozu musí řidiči počítat se zdržením.

Plynulejší provoz z Blanky



Na konci dubna přistoupila metropole spolu s Technickou správou komunikací (TSK) k úpravě, která dala řidičům mířícím z Blanky průjezdný pruh, přičemž k redukci jízdních pruhů docházelo až o několik desítek metrů dále v oblasti odbočení do ulice Na Truhlářce.

Tříměsíční opatření mělo zabránit tvorbě kolon, které zasahovaly až k portálu tunelu, kvůli čemuž musela být regulována doprava v celém tunelovém komplexu.