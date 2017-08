Do sněmovních voleb se letos přihlásilo 31 volebních stran

Do říjnových voleb do Poslanecké sněmovny se přihlásilo 31 volebních uskupení. Je jich o sedm více než při minulých, předčasných volbách v roce 2013. Vyplývá to ze zjištění agentury ČTK na krajských úřadech a pražském magistrátu, kde volební uskupení mohla do úterních 16:00 nominovat své adepty na poslance.