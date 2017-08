„Omluvím se Ferdinandu Peroutkovi a jeho dědicům. Je to velký český hrdina a urážka vznešená vůči němu je bolestná. Okamžitě bych nechal uhradit soudem vyměřenou pokutu,“ řekl Horáček novinářům.

Současný prezident Miloš Zeman před časem uvedl, že Ferdinand Peroutka napsal článek s názvem Hitler je gentleman, nebyl to však schopen doložit a soud uložil kanceláři prezidenta stotisícovou pokutu. Horáček rovněž uvedl, že by provedl audit Pražského hradu a po svých podřízených by vyžadoval bezpečnostní prověrku, pokud ji mají mít. Stávající kancléř prezidenta Vratislav Mynář bezpečnostní prověrku nemá.

Zrušit rámy

Horáček by chtěl Hrad otevřít lidem. „Nechám zrušit takzvané bezpečnostní rámy, které vytvářejí velké riziko. Shromažďuje se tam hodně lidí, kteří mohou být terčem teroristického útoku. Lidské životy si na svědomí nevezmu,“ řekl Horáček.

Také oznámil, že v případě zvolení by celý prezidentský plat věnoval do zvláštního fondu, který by se jmenoval Senioři v nesnázích a který by měl za cíl pomoci důchodcům, kteří se nešťastně dostali do dluhové pasti a čelí exekucím. „Pokusil bych se přesvědčit občany, aby do něj přispívali také,“ řekl. Současný prezident Zeman zavedl fond na umořování státního dluhu. Ten by Horáček ponechal.

Kromě něj a Miloše Zemana se o Hrad ucházejí ještě mimo jiné akademik Jiří Drahoš, lékař Marek Hilšer či bývalý šéf Škoda Auto Vratislav Kulhánek.