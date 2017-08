Ke druhému kolu loni v průměru přišlo 15 procent voličů, nejmíň jich dorazilo v Mostě, pouhých 10,7 procenta. Navíc volby do Senátu nejsou levná záležitost: v roce 2012 na ně státní kasa vydala 81 miliónů, i když ve srovnání s téměř miliardou na krajské či sněmovní volby jde jen o zlomek této částky.

Vlastně jediný, kdo je pro změnu z dvoukolového systému na jednokolový, je lídr ANO Andrej Babiš. „Ano, takový krok bych podpořil,“ odpověděl Právu. Předseda lidovců Pavel Bělobrádek by naopak dvoukolovou volbu zachoval. „Současný systém je správný,“ uvedl. Nízká účast v druhém kole mu nevadí: „Kdo nepřijde, také volí,“ doplnil.

Volební účast při volbách do Senátu

Šéf TOP 09 Miroslav Kalousek debatu o změně označil jako nepodstatnou. „Otázka patří mezi řadu zástupných témat, kterými se kdosi snaží odvádět pozornost od sněmovních voleb, kde se rozhodne, zda budeme plnohodnotnou demokracií, která patří do západní Evropy, nebo budeme oligarchií putinovského typu,“ uvedl.

O jednokolové volbě se nechce bavit ani volební lídr soc. dem. Lubomír Zaorálek. „Bráním se tomu, abychom dělali ankety na téma, jestli je někdo pro posunutí volebního systému. Odmítám účelovost, co se týče voleb,“ řekl Právu s tím, že jakákoli změna musí být předmětem debaty.

Šéf ODS Petr Fiala podotkl, že není příznivcem rychlých a dílčích změn. „U Senátu bychom se museli nejdřív shodnout, co od takové změny čekáme. Pokud jde o zvýšení volební účasti, byl bych skeptický, že pouhá úprava způsobu volby přinese nějakou změnu,“ sdělil Právu.

Lídr KSČM Vojtěch Filip uvedl, že jednokolová volba je možná: „Ale i ta, ač nevyžaduje změnu ústavy, bude předmětem diskuse, protože ve volebním zákoně nelze přehlasovat Senát.“

Ochota chybí i mezi senátory



Ochota ke změně není ani mezi samotnými senátory. Předseda horní komory Milan Štěch (ČSSD) podotkl, že nepatří mezi ty, kteří by chtěli měnit dvoukolový systém. „Naopak jsme se při diskusích se senátory spíše shodli, že by bylo dobré dvoukolovou volbu ponechat a spíš prodloužit lhůtu mezi prvním a druhým kolem a zajistit, aby lidem domů do schránek byly doručeny volební lístky,“ řekl Právu.

Šéf senátního klubu Starostů a nezávislých Jan Horník by se sice změně na jednokolový systém nebránil, ale chtěl by, aby lidé měli možnost dát až dvěma kandidátům záporné hlasy. „Spíš než změnu volebního systému do Senátu bych preferoval zavedení přímé volby starostů, to by podle mého názoru občany zajímalo mnohem víc,“ řekl.

Místopředseda senátorského klubu ODS Jiří Oberfalzer by také ponechal dvoukolový systém. „Spíš bych byl pro zavedení jednokolové volby ve Sněmovně. Dolní komora by tak představovala nejsilnější vůli voličstva a horní komora, tak jako dosud, nejmenší zlo, která Sněmovnu koriguje,“ uvedl.

Kvůli případné změně by se nemuselo sahat do Ústavy, stačila by úprava volebního zákona, na jehož znění se však musí shodnout většina přítomných poslanců a většina přítomných senátorů. Dolní komora by tak nemohla, jako je tomu obvyklé u běžných zákonů, veto Senátu přebít 101 hlasy.