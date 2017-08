Úřad u dvou subjektů shledal, že by mohla být porušena zákonná pravidla vedení volební kampaně.

„V prvním případě se jedná o účast na kampani bez předchozí registrace ve zvláštním registru úřadu prostřednictvím inzerce v celostátním deníku. V případě druhém se jedná o skutečnost, že kandidující subjekt nezajistil, aby volební materiály obsahovaly informaci o zadavateli a zpracovateli,” informoval Weis.

Podle Weise úřad v krátké době zahájí další správní řízení, i se dvěma už oznámenými jich bude nejméně šest. Na dalších věcech se pracuje.

První správní řízení



Úřad vznikl letos v Brně, správní řízení jsou první, která ve své činnosti zahájil.

Úkolem instituce je kontrola financování politických stran a hnutí, což dosud dělá kontrolní výbor Sněmovny. Úřad si od něj agendu postupně převezme. Bude hlídat i dodržování stanovených horních hranic nákladů volebních kampaní. U sněmovních voleb je to 90 miliónů korun. Za prohřešky může ukládat finanční sankce.

Do širšího povědomí se zatím úřad dostal v souvislosti s výroky Jana Outlého, který z pozice člena ÚDHPSH vyslovil názor, že prezident Miloše Zeman by měl zvážit své cesty do krajů v době volební kampaně. Případně by měl náklady, vynaložené na setkání s občany zahrnout coby bezúplatné plnění do volebního limitu, neboť hodlá znovu kandidovat. [celá zpráva]