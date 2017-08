„To je špatně. Nebrní,” řekl Právu ministr, který přijel ve čtvrtek na Zlínsko diskutovat s myslivci a zemědělci o vyplácení náhrad a zvýšení zástřelného při stanovení nových mimořádných veterinárních opatření vztahujících se k africkému moru na Zlínsku.

„Mají to asi shozené u vjezdu do pole. Měli by lanka vrátit zpátky, je tam pružinový hák, kterým po sepnutí propojíte proud. Pokud zemědělská technika vjíždí na pole a nevrátí lanka zpátky v místech, kde se dá sundat ohradník, tak pak elektřina nejde. Je třeba zjistit důvod, proč tomu tak je,“ nabídl Jurečka vysvětlení.

Nechceme ohradníky, které jen dobře vypadají

Ministr zkoušel funkčnost ohradníků za přítomnosti šéfa Státní veterinární správy ČR Zbyňka Semeráda, který Jurečku doprovázel.

„Jak budeme z Lukova odjíždět, podívám se na to. V našem zájmu je, aby to fungovalo. My nechceme, aby to byly ohradníky, které jen dobře vypadají. Proto už nyní například řešíme, aby byly zavčas vyměněny pachové ohradníky,“ řekl Semerád.

Ministr Jurečka u nefungujícího ohradniku

FOTO: Aleš Fuksa, Právo

Redaktor Práva projížděl kolem úseku elektrických ohradníků. V jednom místě narazil na policejní hlídku s postarším mužem, který měl na svém voze tabulku: „Pozor! Kontrola ohradníků!“

„Nefungují proto, že družstevníci otevřeli brány, odpojili tři dráty, a ty jsou odhozené. Je roztržený okruh,“ vysvětlil Rudolf Pluháček, který ohradníky kontroloval. „Já jen kontroluji dvakrát denně napětí v ohradnících, stav baterie a zda nejsou vyvrácené sloupky. Nejsem zodpovědný za zemědělce, kteří oddělají elektrické brány. Nemůžu stát u třech bran. To musí řidič. Oddělat bránu, přejet, opět vylézt a zpátky za sebou zavřít,“ dodal.

Najdeme si je, slibuje Čunek



Čtvrteční dopoledne trávil s ministrem hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek (KDU-ČSL), který 31. července vyhlásil v zamořeném pásmu stav nebezpečí. Při ministerské kontrole ohradníků už byl na cestě do Lán na setkání hejtmanů s prezidentem Milošem Zemanem.

„Takže to udělali zemědělci. Zjistíme, kteří to byli, a budeme to řešit,“ sdělil hejtman. Na otázku, zda minimálně upozorněním, aby se podobná chyba nestala, odpověděl: „Minimálně.“